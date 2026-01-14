Іранське судно зазнало аварії у Каспійському морі: могло перевозити зброю до РФ, — ЗМІ

Іранський суховантаж Rona, що систематично курсує маршрутом, яким раніше здійснювалися морські перевезення озброєння з Ірану до Росії, потрапив у аварією в акваторії Каспійського моря.

Про це йдеться в офіційному повідомленні пресслужби Міністерства закордонних справ Туркменістану, оприлюдненому 14 січня.Так, від суховантажного судна Rona, що ходить під іранським прапором і перебувало в Каспійському морі, надійшов сигнал із запитом на допомогу. Після цього державні структури Туркменістану, відповідальні за безпеку мореплавства та реагування на нестандартні ситуації, відповідно до міжнародних норм задіяли необхідні механізми.

У межах здійснених заходів з борту судна було евакуйовано всіх 14 осіб. За попередніми даними, серед них — громадяни Ірану та Індії. Наразі туркменська сторона проводить формальні процедури, передбачені міжнародними правилами, зокрема встановлення всіх обставин події.

Водночас незалежне російське видання "Важливі історії" звернуло увагу, що згідно з даними систем морського моніторингу, у період з жовтня 2024 року по грудень 2025 року Rona близько двадцяти разів заходив до портів Астрахані, Махачкали та Азова, здійснюючи переходи з іранських портів Амірабад і Анзелі. На момент подання сигналу судно виконувало черговий рейс у напрямку Астрахані за маршрутом, який, за відкритими даними, використовувався для регулярного морського сполучення між Іраном і Росією.

Варто зазначити, що ще у 2023 році розслідувачі CNN встановили, що основний маршрут імовірних морських постачань озброєння з Ірану до Росії проходить через Каспійське море між портами Астрахань, Амірабад та Анзелі.

Експерти зазначали, що з посиленням співпраці між Тегераном і Москвою цей шлях почали активно використовувати для перевезення безпілотників і боєприпасів, які Росія застосовує у війні проти України. Аналітики також фіксували підозрілу поведінку суден: відключення систем відстеження, тривалі періоди без передачі даних та рейси без офіційних заходів у порти.

Найчастіше такі збої в навігаційних даних спостерігалися поблизу іранських портів Амірабад і Анзелі, а також у районі Астрахані. Пізніше журналісти The Wall Street Journal повідомляли, що саме цим морським маршрутом до Росії могли постачатися сотні тисяч артилерійських снарядів та інші боєприпаси.

