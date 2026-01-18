Ездил на Porsche: в Швейцарии беженца из Украины заставили вернуть социальную помощь

Гражданин Украины, который получил временную защиту в Швейцарии, должен вернуть государству 67 336 франков, то есть 72,5 тысячи евро или 3,6 млн грн. Эти средства украинец получил в качестве социальной помощи.

Выяснилось, что 40-летний гражданин Украины, который прибыл в страну летом 2022 года, имеет в собственности автомобиль Porsche стоимостью около 37 тысяч швейцарских франков. Об этом пишет ресурс 24 heures.

В ходе расследования было установлено, что мужчина, получая социальную помощь, успел совершить несколько поездок, в частности в Австрию, Бельгию, Италию, Люксембург, Германию, Португалию и Францию. Во время своих путешествий мужчина тратил значительные суммы в евро, которые поступали на его банковские счета.

При рассмотрении дела суд признал элитное авто мужчины имущественным активом и заставил его вернуть полученную финансовую помощь, отменив возможные дальнейшие выплаты. Суд решил, что беженец способен самостоятельно обеспечивать собственные потребности, имея для этого необходимые ресурсы.

Відео дня

Напомним, с 1 ноября 2025 года Швейцария ввела ограничения на автоматическое предоставление статуса защиты S для украинцев, прибывающих в страну из Волынской, Ровенской, Львовской, Тернопольской, Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой областей. Сейчас в Швейцарии проживает 66 тысяч украинцев, получивших временную защиту, которая будет действовать до марта 2027 года.

Также Фокус писал, что одесситка, которая живет в Швейцарии уже четыре года, рассказала о собственном опыте переезда и адаптации в стране. Женщина изучила местную социальную систему и назвала ее главные "плюсы" с "минусами".