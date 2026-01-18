Їздив на Porsche: у Швейцарії біженця з України змусили повернути соціальну допомогу

Громадянин України, який отримав тимчасовий захист у Швейцарії, має повернути державі 67 336 франків, тобто 72,5 тисячі євро або ж 3,6 млн грн. Ці кошти українець отримав як соціальну допомогу.

Пізніше з'ясувалося, що 40-річний громадянин України, який прибув до країни влітку 2022 року, має у власності автомобіль Porsche вартістю близько 37 тисяч швейцарських франків. Про це пише ресурс 24 heures.

У ході розслідування було встановлено, що чоловік, отримуючи соціальну допомогу, встиг здійснити декілька поїздок, зокрема до Австрії, Бельгії, Італії, Люксембургу, Німеччини, Португалії та Франції. Під час своїх подорожей чоловік витрачав значні суми в євро, які надходили на його банківські рахунки.

Під час розгляду справи суд визнав елітне авто чоловіка майновим активом та змусив його повернути отриману фінансову допомогу, скасувавши ймовірні подальші виплати. Суд вирішив, що біженець здатен самостійно забезпечувати власні потреби, маючи для цього необхідні ресурси.

Відео дня

Нагадаємо, з 1 листопада 2025 року Швейцарія запровадила обмеження на автоматичне надання статусу захисту S для українців, які прибувають до країни із Волинської, Рівненської, Львівської, Тернопільської, Закарпатської, Івано-Франківської та Чернівецької областей. Наразі в Швейцарії мешкає 66 тисяч українців, які отримали тимчасовий захист, який діятиме до березня 2027 року.

Також Фокус писав, що одеситка, яка живе у Швейцарії уже чотири роки, розповіла про власний досвід переїзду та адаптації у країні. Жінка вивчила місцеву соціальну систему та назвала її головні "плюси" з "мінусами".