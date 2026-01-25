Объявлено чрезвычайное положение: в США бушует мощный зимний шторм, известно о первых жертвах непогоды (фото)

Из-за непогоды в связи с зимним штормом "Ферн", который надвинулся на США, чрезвычайное положение объявили в 18 штатах. Шторм принес рекордно низкую температуру и сильные снегопады, которые уже унесли жизни трех человек в Нью-Йорке.

Тела первых жертв непогоды нашли на улицах города в субботу, 24 января: ими стали двое мужчин в возрасте 67 и 30 лет, а также 60-летняя женщина. Об этом пишет издание The Guardian.

В результате шторма в Штатах также произошли массовые отключения электроэнергии по всей стране. Их количество возросло почти до 135 тысяч. Большинство отключений приходится на штаты Техас, Луизиана и Нью-Мексико.

AP News | в США рекордные снегопады и низкие температуры из-за зимнего шторма

По информации AP News, в связи с непогодой тысячи авиарейсов по всей стране на выходные были отменены. Национальная метеорологическая служба сообщила в субботу вечером, что сильный снег, мокрый снег и ледяной дождь представляют угрозу для почти 180 миллионов человек. Жителей призвали готовиться к ряду суровых морозных дней.

Людей призвали оставаться дома, поскольку шторм ожидается таких масштабов, "какого еще не видели".

По данным ресурса FlightAware, которая отслеживает полеты, всего в субботу и воскресенье по всей территории США было отменено 13 тысяч авиарейсов. Данные авиационной аналитической компании Cirium демонстрируют, что это количество, которое продолжает расти, является наибольшим за любой день во время пандемии, которая бушевала несколько лет назад.

AP News | в США отменены тысячи авиарейсов из-за зимнего шторма

Самый большой ледовый шторм за десятилетия

В штате Джорджия жителей северных частей призвали вообще покинуть дороги до захода солнца в субботу, 24 января. Метеорологи предупредили, что штат может постигнуть один из самых серьезных ледовых штормов с чрезвычайно низкими температурами, которых в США не видели десятилетия.

"Лед — это совсем другое дело, чем снег. со льдом ничего не поделаешь. По нему нельзя ездить. Он гораздо более вероятен, чем падение линий электропередач и деревьев", — рассказал метеоролог.

Как сообщает CNN, снег и опасный лед охватывают в целом 1300 миль по всей территории США. Непогода продолжает продвигаться дальше на восток. Прогнозируется, что в воскресенье он охватит до 2000 миль территории США.

Напомним, 22 января издание Metro предупреждало, что снежный шторм в США угрожает 200 миллионам людей.

Ранее Фокус писал о снежной непогоде в Киеве, где из-за сильного ветра падали деревья, а улицы превратились в каток.