Оголошено надзвичайний стан: у США вирує потужний зимовий шторм, відомо про перших жертв негоди (фото)

Через негоду у зв'язку з зимовим штормом "Ферн", що насунувся на США, надзвичайний стан оголосили у 18 штатах. Шторм приніс рекордно низьку температуру та сильні снігопади, які вже забрали життя трьох людей у Нью-Йорку.

Тіла перших жертв негоди знайшли на вулицях міста у суботу, 24 січня: ними стали двоє чоловіків віком 67 та 30 років, а також 60-річна жінка. Про це пише видання The Guardian.

Внаслідок шторму у Штатах також відбулися масові відключення електроенергії по всій країні. Їхня кількість зросла майже до 135 тисяч. Більшість відключень припадає на штати Техас, Луїзіана та Нью-Мексико.

у США рекордні снігопади та низькі температури через зимовий шторм

За інформацією AP News, у зв'язку з негодою тисячі авіарейсів по всій країні на вихідні було скасовано. Національна метеорологічна служба повідомила в суботу ввечері, що сильний сніг, мокрий сніг та крижаний дощ становлять загрозу для майже 180 мільйонів людей. Мешканців закликали готуватися до низки суворих морозних днів.

Людей закликали залишатися вдома, оскільки шторм очікується таких масштабів, "якого ще не бачили".

За даними ресурсу FlightAware, яка відстежує польоти, загалом у суботу та неділю по всій території США було скасовано 13 тисяч авіарейсів. Дані авіаційної аналітичної компанії Cirium демонструють, що ця кількість, яка продовжує зростати, є найбільшою за будь-який день під час пандемії, яка вирувала кілька років тому.

у США скасовані тисячі авіарейсів через зимовий шторм

Найбільший льодовий шторм за десятиліття

У штаті Джорджія мешканців північних частин закликали взагалі покинути дороги до заходу сонця у суботу, 24 січня. Метеорологи попередили, що штат може спіткати один з найсерйозніших льодових штормів з надзвичайно низькими температурами, яких у США не бачили десятиліття.

"Лід — це зовсім інша справа, ніж сніг. льодом нічого не вдієш. По ньому не можна їздити. Він набагато ймовірніший за повалення ліній електропередач та дерев", — розповів метеоролог.

Як повідомляє CNN, сніг та небезпечний лід охоплюють загалом 1300 миль по всій території США. Негода продовжує просуватися далі на схід. Прогнозується, що у неділю він охопить до 2000 миль території США.

