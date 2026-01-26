На борту находилось 350 человек: на Филиппинах перевернулся паром, много погибших и пропавших без вести (фото)

В ночь на понедельник, 26 января, на юге Филиппин произошла трагическая авария в море, в результате которой паром, где находилось 350 человек, перевернулся и затонул. Власти заявляют о большом количестве погибших и пропавших без вести.

Аварии потерпел грузопассажирский паром "Триша Керстин 3", на борту которого в целом находились 332 пассажира и 27 членов экипажа. Об этом сообщило издание CNN.

Паром отправился из портового города Замбоанга и направлялся к острову Джоло в провинции Сулу. Спасатели немедленно начали операцию по поиску и спасению людей, благодаря чему им удалось сохранить жизнь 316 пассажиров. Однако десятки людей до сих пор не нашли: удалось обнаружить тела по меньшей мере 15 погибших, находившихся на борту.

К спасательной операции привлечены силы береговой охраны, военно-морского флота, а также частные рыбацкие лодки. Операция сопровождалась поисками и с неба: был привлечен самолет наблюдения и ВВС Black Hawk, пишет издание The Guardian. Погода способствует поискам, сообщают спасатели.

AP News | спасательная операция по поиску людей, находившихся на пароме

Хотя окончательные причины трагедии пока не установлены, по предварительной информации береговой охраны, авария могла случиться из-за технических неисправностей судна. Из-за этого оно быстро вышло из строя и затонуло.

Причины, почему могла случиться трагедия, будут выяснять в ходе расследования, пишут СМИ. Однако никаких признаков перегрузки судна обнаружено не было, отмечают местные власти.

Как отмечает The Guardian, морские аварии являются довольно частым явлением для Филиппинского архипелага. Подобные инциденты случаются из-за частых штормов, плохо обслуживаемых судов, переполненности и неоднозначного соблюдения правил безопасности и тому подобное. Последнее особенно касается отдаленных провинций.

