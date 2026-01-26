На борту перебувало 350 осіб: на Філіппінах перекинувся пором, багато загиблих і зниклих безвісти (фото)

У ніч на понеділок, 26 січня, на півдні Філіппін трапилася трагічна аварія у морі, внаслідок якої пором, де перебувало 350 осіб, перекинувся та затонув. Влада заявляє про велику кількість загиблих та зниклих безвісти.

Аварії зазнав вантажно-пасажирський пором "Тріша Керстін 3", на борту якого загалом перебували 332 пасажири та 27 членів екіпажу. Про це повідомило видання CNN.

Пором відправився з портового міста Замбоанга та прямував до острова Джоло у провінції Сулу. Рятувальники негайно розпочали операцію з пошуку та порятунку людей, завдяки чому їм вдалося зберегти життя 316 пасажирів. Проте десятки людей ще досі не знайшли: вдалося виявити тіла щонайменше 15 загиблих, що перебували на борту.

До рятувальної операції залучені сили берегової охорони, військово-морського флоту, а також приватні рибальські човни. Операція супроводжувалася пошуками і з неба: було залучено літак спостереження та ВПС Black Hawk, пише видання The Guardian. Погода сприяє пошукам, повідомляють рятувальники.

Відео дня

AP News | рятувальна операція з пошуку людей, що перебували на поромі

Хоча остаточні причини трагедії наразі не встановлені, за попередньою інформацією берегової охорони, аварія могла трапитися через технічні несправності судна. Через це воно швидко вийшло з ладу й затонуло.

Причини, чому могла трапитися трагедія, будуть з'ясовувати в ході розслідування, пишуть ЗМІ. Однак жодних ознак перевантаження судна виявлено не було, наголошує місцева влада.

Як зазначає The Guardian, морські аварії є доволі частим явищем для Філіппінського архіпелагу. Подібні інциденти трапляються через часті шторми, погано обслуговувані судна, переповненість та неоднозначне дотримання правил безпеки тощо. Останнє особливо стосується віддалених провінцій.

Нагадаємо, 26 січня у CNN повідомили, що у Бразилії під час мітингу блискавка вдарила по натовпу: через це постраждали десятки людей.

25 січня медіа The Guardian розповідало, що на США насунувся потужний зимовий шторм, який забрав життя людей.