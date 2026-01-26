На борту перебувало 350 осіб: на Філіппінах перекинувся пором, багато загиблих і зниклих безвісти (фото)
У ніч на понеділок, 26 січня, на півдні Філіппін трапилася трагічна аварія у морі, внаслідок якої пором, де перебувало 350 осіб, перекинувся та затонув. Влада заявляє про велику кількість загиблих та зниклих безвісти.
Аварії зазнав вантажно-пасажирський пором "Тріша Керстін 3", на борту якого загалом перебували 332 пасажири та 27 членів екіпажу. Про це повідомило видання CNN.
Пором відправився з портового міста Замбоанга та прямував до острова Джоло у провінції Сулу. Рятувальники негайно розпочали операцію з пошуку та порятунку людей, завдяки чому їм вдалося зберегти життя 316 пасажирів. Проте десятки людей ще досі не знайшли: вдалося виявити тіла щонайменше 15 загиблих, що перебували на борту.
До рятувальної операції залучені сили берегової охорони, військово-морського флоту, а також приватні рибальські човни. Операція супроводжувалася пошуками і з неба: було залучено літак спостереження та ВПС Black Hawk, пише видання The Guardian. Погода сприяє пошукам, повідомляють рятувальники.
Хоча остаточні причини трагедії наразі не встановлені, за попередньою інформацією берегової охорони, аварія могла трапитися через технічні несправності судна. Через це воно швидко вийшло з ладу й затонуло.
Причини, чому могла трапитися трагедія, будуть з'ясовувати в ході розслідування, пишуть ЗМІ. Однак жодних ознак перевантаження судна виявлено не було, наголошує місцева влада.
Як зазначає The Guardian, морські аварії є доволі частим явищем для Філіппінського архіпелагу. Подібні інциденти трапляються через часті шторми, погано обслуговувані судна, переповненість та неоднозначне дотримання правил безпеки тощо. Останнє особливо стосується віддалених провінцій.
