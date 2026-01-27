Северная Корея запустила баллистику: куда она была направлена

27 января Северная Корея предположительно осуществила запуск баллистических ракет в рамках испытаний оружия на фоне обострения вражды с Южной Кореей. Они полетели в сторону Японского моря.

Министерство обороны Южной Кореи сообщило об обнаружении запуска по меньшей мере одного неопознанного снаряда у восточного побережья Северной Кореи, передает ABC News Ни одна из стран не предоставила подробностей, например, о дальности полета северокорейского оружия.

Запуск произошел после того, как Северная Корея недавно пригрозила ответными мерами за, как она назвала, полеты южнокорейских разведывательных беспилотников через границу, один из которых был зафиксирован в начале января, а другой — в сентябре.

Правительство Южной Кореи отрицает использование каких-либо дронов в указанное Пхеньяном время и начало расследование, не были ли они отправлены гражданскими лицами.

По мнению аналитиков, подобные заявление со стороны КНДР вызваны попытками усилить антиюжнокорейские настроения в преддверии съезда правящей Трудовой партии, который состоится в конце января или феврале.

Северная Корея может включить в конституцию партии заявление лидера Ким Чен Ына о враждебной системе "двух государств" на Корейском полуострове во время съезда, первого подобного рода за пять лет.

В январе 2026 года Ким Чен Ын заявил о проведении испытательных полетов гиперзвуковых ракет. По данным северокорейских государственных СМИ, Ким лично наблюдал за запусками и подчеркнул необходимость укрепления ядерного сдерживания страны.

В декабре прошлого года КНДР провела испытательные запуски так называемых стратегических крылатых ракет большой дальности и новых зенитных ракет. Также в северокорейских СМИ появилась информация о строительстве первой атомной подводной лодки.

Напомним, Северная Корея готовится значительно нарастить производство противотанковых ракетных комплексов Bulsae-4, которые уже применяются ее военными в войне против Украины. При этом есть свидетельства, что часть этого вооружения может попасть в Россию.

Также сообщалось, что в КНДР начали пропагандировать войну в Украине, как почетную возможность стать "мучеником" и обрести "вечную жизнь".