Північна Корея запустила балістику: куди вона була спрямована

27 січня Північна Корея, ймовірно, здійснила запуск балістичних ракет у рамках випробувань зброї на тлі загострення ворожнечі з Південною Кореєю. Вони полетіли в бік Японського моря.

Міністерство оборони Південної Кореї повідомило про виявлення запуску щонайменше одного непізнаного снаряда біля східного узбережжя Північної Кореї, передає ABC News Жодна з країн не надала подробиць, наприклад, про дальність польоту північнокорейської зброї.

Запуск стався після того, як Північна Корея нещодавно пригрозила заходами у відповідь через, як вона назвала, польоти південнокорейських розвідувальних безпілотників через кордон, один з яких був зафіксований на початку січня, а інший — у вересні.

Уряд Південної Кореї заперечує використання будь-яких дронів у зазначений Пхеньяном час і розпочав розслідування, чи не були вони відправлені цивільними особами.

На думку аналітиків, подібні заяви з боку КНДР викликані спробами посилити антипівденнокорейські настрої напередодні з'їзду правлячої Трудової партії, що відбудеться наприкінці січня або в лютому.

Північна Корея може включити до конституції партії заяву лідера Кім Чен Ина про ворожу систему "двох держав" на Корейському півострові під час з'їзду, першого такого роду за п'ять років.

У січні 2026 року Кім Чен Ин заявив про проведення випробувальних польотів гіперзвукових ракет. За даними північнокорейських державних ЗМІ, Кім особисто спостерігав за запусками і наголосив на необхідності зміцнення ядерного стримування країни.

У грудні минулого року КНДР провела випробувальні запуски так званих стратегічних крилатих ракет великої дальності і нових зенітних ракет. Також у північнокорейських ЗМІ з'явилася інформація про будівництво першого атомного підводного човна.

Нагадаємо, Північна Корея готується значно наростити виробництво протитанкових ракетних комплексів Bulsae-4, які вже застосовуються її військовими у війні проти України. При цьому є свідчення, що частина цього озброєння може потрапити до Росії.

Також повідомлялося, що в КНДР почали пропагувати війну в Україні, як почесну можливість стати "мучеником" і знайти "вічне життя".