Конец эпохи: сегодня совершит свой последний полет уникальный "лобастый" самолет "Белуга"

Самолет Airbus BelugaST совершит свой последний полет и приземлится в Бротоне, Великобритания. Он летал более тридцати лет и, скорей всего, окажется в музее.

Последний действующий самолет Airbus BelugaST ("Супертранспортер") совершит свой последний полет 29 января 2026 года после более чем тридцати лет службы. Эти самолеты неизменно привлекали внимание своим забавным "лобастым" дизайном, пишет AeroTime.

Самолет Airbus BelugaST сегодня полетит в последний раз

Этот культовый грузовой самолет — A300-600, специально модифицированный для перевозки негабаритных грузов, таких как крылья и другие узлы самолета, между различными производственными заводами Airbus, расположенными по всей Европе.

Его выпуклая форма — результат того, что верхняя часть фюзеляжа A300-600 была срезана для интеграции с верхней частью второго фюзеляжа. Погрузка и разгрузка осуществляется через верхнюю лобовую часть самолета, которая открывается вверх, прямо над кабиной пилотов.

Самолет Airbus BelugaST Фото: Airbus

Ранее компания Airbus эксплуатировала флот из пяти таких самолетов, которые с 1994 года заменили Super Guppy, значительно модифицированную версию Boeing 377 Stratocruiser. Один из экземпляров этого самолета в настоящее время хранится в музее Airbus Aeroscopia в Тулузе, Франция.

Начиная с 2020 года, BelugaST постепенно заменяется на BelugaXL , который сохраняет ту же концепцию дизайна, что и его предшественник, но основан на более современном Airbus A330.

Компания Airbus попыталась найти новое применение своему старому флоту BelugaST, предоставив его в распоряжение сторонних грузовых операторов. Однако эти попытки не оправдали ожиданий. Airbus Beluga Transport (AiBT), специализированное подразделение по грузовым авиаперевозкам, созданное европейским производителем с этой целью, было закрыто в 2025 году, что предрешило судьбу флота BelugaST.

Самолет Airbus BelugaST неизменно радовал фанатов авиации своим забавным видом Фото: Airbus

Этот последний полет BelugaST будет выполнен пятым из этих самолетов с регистрационным номером F-GSTF. На подходе к посадке перед окончательной посадкой в ​​аэропорту Хаварден (CEG), обслуживающем завод Airbus Broughton, самолет совершит пролет над Северным Уэльсом.

Сейчас компания Airbus подыскивает музеи для списанных "Белуг". Среди учреждений, рассматриваемых для размещения экспонатов, находится Музей авиации и космонавтики Пима в Тусоне, штат Аризона, в котором уже хранится одна из крупнейших в мире коллекций исторических самолетов.

BelugaST остается одним из самых узнаваемых самолетов специального назначения, известных своим характерным "выпуклым" фюзеляжем и откидной кабиной, позволяющей загружать груз через нос. Этот самолет стал иконой современного аэрокосмического производства и любимцем авиационных энтузиастов.

