Кінець епохи: сьогодні здійснить свій останній політ унікальний "лобастий" літак "Білуга"

Літак Airbus BelugaST здійснить свій останній політ і приземлиться в Бротоні, Велика Британія. Він літав понад тридцять років і, найімовірніше, опиниться в музеї.

Останній діючий літак Airbus BelugaST ("Супертранспортер") здійснить свій останній політ 29 січня 2026 року після більш ніж тридцяти років служби. Ці літаки незмінно привертали увагу своїм кумедним "лобастим" дизайном, пише AeroTime.

Літак Airbus BelugaST сьогодні полетить востаннє

Цей культовий вантажний літак — A300-600, спеціально модифікований для перевезення негабаритних вантажів, таких як крила та інші вузли літака, між різними виробничими заводами Airbus, розташованими по всій Європі.

Його опукла форма — результат того, що верхня частина фюзеляжу A300-600 була зрізана для інтеграції з верхньою частиною другого фюзеляжу. Навантаження і розвантаження здійснюється через верхню лобову частину літака, яка відкривається вгору, прямо над кабіною пілотів.

Літак Airbus BelugaST Фото: Airbus

Раніше компанія Airbus експлуатувала флот із п'яти таких літаків, які з 1994 року замінили Super Guppy, значно модифіковану версію Boeing 377 Stratocruiser. Один з екземплярів цього літака нині зберігається в музеї Airbus Aeroscopia в Тулузі, Франція.

Починаючи з 2020 року, BelugaST поступово замінюється на BelugaXL, який зберігає ту саму концепцію дизайну, що і його попередник, але заснований на більш сучасному Airbus A330.

Компанія Airbus спробувала знайти нове застосування своєму старому флоту BelugaST, надавши його в розпорядження сторонніх вантажних операторів. Однак ці спроби не виправдали очікувань. Airbus Beluga Transport (AiBT), спеціалізований підрозділ із вантажних авіаперевезень, створений європейським виробником із цією метою, було закрито 2025 року, що вирішило долю флоту BelugaST.

Літак Airbus BelugaST незмінно радував фанатів авіації своїм кумедним виглядом Фото: Airbus

Цей останній політ BelugaST буде виконано п'ятим із цих літаків із реєстраційним номером F-GSTF. На підході до посадки перед остаточною посадкою в аеропорту Хаварден (CEG), що обслуговує завод Airbus Broughton, літак здійснить проліт над Північним Уельсом.

Зараз компанія Airbus підшукує музеї для списаних "Білуг". Серед установ, що розглядаються для розміщення експонатів, є Музей авіації та космонавтики Піма в Тусоні, штат Аризона, в якому вже зберігається одна з найбільших у світі колекцій історичних літаків.

BelugaST залишається одним із найбільш упізнаваних літаків спеціального призначення, відомих своїм характерним "опуклим" фюзеляжем і відкидною кабіною, що дає змогу завантажувати вантаж через ніс. Цей літак став іконою сучасного аерокосмічного виробництва й улюбленцем авіаційних ентузіастів.

