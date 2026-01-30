В США землетрясение всколыхнуло шахты межконтинентальных баллистических ракет: что известно

Вблизи авиабазы Малмстром в штате Монтана произошло землетрясение. Здесь расположена крупная сеть шахт межконтинентальных баллистических ракет США.

Землетрясение магнитудой 4,2 балла могло повредить шахты с американским ядерным вооружением. Об этом сообщило вечером 29 января издание Daily Mail.

Геологическая служба США зафиксировала подземные толчки днем всего на расстоянии семи миль от центра базы, расположенной в городе Грейт-Фоллс. Толчки услышали также сотни жителей этого района, которые заполонили соцсети сообщениями.

"Только что произошло сильное землетрясение здесь, в Монтане. Боже мой, это было страшно", — рассказал один из очевидцев.

Считается, что Монтана не является зоной повышенной сейсмической активности. Однако этот регион США расположен вдоль межгорного сейсмического пояса, зоны разломов, которые и могут вызывать землетрясения умеренной силы. По данным геологической службы, вероятность повторных землетрясений в этой местности в течение следующей недели достаточно высока и составляет 27%. В 6% исследователи оценивают вероятность того, что толчки будут сильнее и достигнут оценки более 4 баллов.

Відео дня

"В будущем могут произойти разрушительные землетрясения, поэтому помните: ложитесь, укрывайтесь и держитесь", — предупредили геологи.

Отмечается, что землетрясение произошло на глубине 6 миль под землей. Военные пока никак не комментировали подземные толчки и не рассказывали о последствиях, которые могло повлечь природное явление.

Что известно о ракетных шахтах авиабазы Малмстром

Воздушная база Малмстром имеет огромное количество ракетных шахт, площадь которых достигает 13 800 квадратных миль в центральной Монтане. Издание обращает внимание, что это делает ее одной из крупнейших в западном полушарии.

"Это одна из трех баз, на которых вместе размещен арсенал страны из 400 ракет Minuteman III", — говорится в публикации.

Утверждается, что в случае подачи приказа на запуск, баллистическая межконтинентальная ракета Minuteman III взлетит из любой шахты в воздух менее чем за четыре секунды.

Напомним, 28 января издание Daily Mail сообщало, что ученые нашли ранее скрытые линии разлома Земли: из-за этого риск землетрясений вырос в разы.

20 января пресс-служба Главного центра специального контроля сообщала, что в Украине произошло землетрясение.