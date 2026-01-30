У США землетрус сколихнув шахти міжконтинентальних балістичних ракет: що відомо

Поблизу авіабази Малмстром у штаті Монтана стався землетрус. Тут розташована велика мережа шахт міжконтинентальних балістичних ракет США.

Землетрус магнітудою 4,2 бала міг пошкодити шахти з американським ядерним озброєнням. Про це повідомило увечері 29 січня видання Daily Mail.

Геологічна служба США зафіксувала підземні поштовхи удень всього на відстані семи миль від центру бази, розташованої у місті Грейт-Фоллс. Поштовхи почули також сотні мешканців цього району, які заполонили соцмережі повідомленнями.

"Щойно стався сильний землетрус тут, у Монтані. Боже мій, це було страшно", — розповів один з очевидців.

Вважається, що Монтана не є зоною підвищеної сейсмічної активності. Однак цей регіон США розташований уздовж міжгірського сейсмічного поясу, зони розломів, які й можуть спричиняти землетруси помірної сили. За даними геологічної служби, ймовірність повторних землетрусів у цій місцевості упродовж наступного тижня достатньо висока й складає 27%. У 6% дослідники оцінюють ймовірність того, що поштовхи будуть сильнішими й досягнуть оцінки понад 4 бали.

"У майбутньому можуть статися руйнівні землетруси, тому пам’ятайте: лягайте, укривайтеся та тримайтеся", — попередили геологи.

Зазначається, що землетрус стався на глибині 6 миль під землею. Військові наразі ніяк не коментували підземні поштовхи й не розповідали про наслідки, які могло спричините природне явище.

Що відомо про ракетні шахти авіабази Малмстром

Повітряна база Малмстром має величезну кількість ракетних шахт, площа яких сягає 13 800 квадратних миль у центральній Монтані. Видання звертає увагу, що це робить її однією з найбільших у західній півкулі.

"Це одна з трьох баз, на яких разом розміщено арсенал країни з 400 ракет Minuteman III", — йдеться у публікації.

Стверджується, що у випадку подання наказу на запуск, балістична міжконтинентальна ракета Minuteman III злетить з будь-якої шахти у повітря менш ніж за чотири секунди.

