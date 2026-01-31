"Лопата в руки и чистить снег": Лукашенко объяснил женщинам, как уберечь красоту и молодость (видео)

Для того, чтобы женщины оставались красивыми и "желанными" для мужчин, не нужно обмазывать лицо и тело различной "заразой" и медом.

Лучше брать "лопату в руки и чистить снег", заявил белорусский диктатор Александр Лукашенко во время общения с женским коллективом предприятия "Планар" в Минске.

"Лучший мед для красоты — это лопата в руки и чистить снег. Поверьте, это лучшее средство. Тогда всегда будете молодыми и красивыми, желанными для нас, мужчин", — сказал Лукашенко.

По его словам, это также позволит закалить организм и уничтожить в нем все вирусы.

Кроме того, Лукашенко посоветовал белорусским чиновникам подумать над тем, что можно сделать, чтобы женщины "запомнили этот год".

"Что мы должны сделать, какие меры осуществить. И на мужчин не смотрите — они подстроятся. Мы же все подкаблучники", — отметил Лукашенко.

Відео дня

Он также подчеркнул, что для женщин не нужно делать каждый день, а достаточно хотя бы раз в неделю или месяц весомое событие.

"Чтобы год прошел, а женщины будут вспоминать этот год женщины. Потому что следующий год вряд ли будет годом женщины, поэтому нужно в этом году сделать максимум для наших женщин. Вы действительно — основа для нашей жизни", — подчеркнул Лукашенко.

Напомним, в декабре 2025 Лукашенко назвал РФ "непобедимой" и предрек Европе "тяжкий конец".

Фокус также писал о том, что Лукашенко подготовил план на случай повторения сценария Венесуэлы.