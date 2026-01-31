"Лопата в руки і чистити сніг": Лукашенко пояснив жінкам, як вберегти красу та молодість (відео)
Для того, щоб жінки залишались гарними та "бажаними" для чоловіків, не потрібно обмазувати обличчя та тіло різною "заразою" та медом.
Краще брати "лопату в руки та чистити сніг", заявив білоруський диктатор Олександр Лукашенко під час спілкування з жіночим колективом підприємства "Планар" у Мінську.
"Найкращий мед для краси — це лопата в руки і чистити сніг. Повірте, це найкращий засіб. Тоді завжди будете молодими й гарними, бажаними для нас, чоловіків", — сказав Лукашенко.
За його словами, це також дозволить загартувати організм та знищити у ньому всі віруси.
Крім того, Лукашенко порадив білоруським чиновникам подумати над тим, що можна зробити, щоб жінки "запам'ятали цей рік".
"Що ми повинні зробити, які заходи здійснити. І на чоловіків не дивіться — вони підлаштуються. Ми ж всі підкаблучники", — зазначив Лукашенко.
Він також підкреслив, що для жінок не потрібно робити кожен день, а достатньо хоча б раз у тиждень чи місяць вагому подію.
"Щоб рік пройшов, а жінки будуть згадувати цей рік жінки. Тому що наступний рік навряд буде роком жінки, тому потрібно у цьому році зробити максимум для наших жінок. Ви справді — основа для нашого життя", — наголосив Лукашенко.
