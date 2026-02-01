"Не на одной волне": в Польше владелец отеля "отомстил" антиукраинской партии

Президент польской сети отелей Владислав Гроховский "отомстил" партии "Конфедерация", которая имеет последовательную антиукраинскую риторику, и перечислил на нужды Украины все средства, которые отель заработал от мероприятия, которое устроила эта партия в его помещении.

Само событие произошло в гостиничном комплексе в городе Лохув, расположенном неподалеку от Варшавы, пишет Rzeczpospolita.

Поскольку "Конфедерация" и ее лидер Гжегож Браун известны своими резко антиукраинскими позициями, информация о проведении мероприятия вызвала волну возмущения среди жителей Лохува. Несколько тысяч поляков подписали петицию, в которой обращались к владельцам отеля с просьбой отказать Гжегожу Брауну в использовании этого помещения.

В ответ гостиничная сеть, которой принадлежит объект, выпустила заявление, где объяснила, что по закону не имеет права отказать в проведении такого мероприятия, если с документами заказчиков все в порядке.

В то же время президент компании Владислав Гроховский заявил, что событие, которое проводит "Конфедерация", является "топливом для экстремизма, подпитывает спираль раскола и радикализма".

"Мы с господином Брауном абсолютно не на одной волне. Поэтому я решил, что все средства от этого мероприятия будут переданы на помощь Украине, которая борется за выживание, и которую мы всячески поддерживаем с первого дня войны", — подчеркнул Гроховский.

