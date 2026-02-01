"Не на одній хвилі": в Польщі власник готелю "помстився" антиукраїнській партії

Президент польської мережі готелів Владислав Гроховський "помстився" партії "Конфедерація", яка має послідовну антиукраїнську риторику, та перерахував на потреби України всі кошти, які готель заробив від заходу, що влаштувала ця партія в його приміщенні.

Сама подія відбулась у готельному комплексі у місті Лохув, що розташоване неподалік від Варшави, пише Rzeczpospolita.

Оскільки "Конфедерація" та її лідер Гжегож Браун відомі своїми різко антиукраїнськими позиціями, інформація про проведення заходу викликала хвилю обурення серед мешканців Лохува. Кілька тисяч поляків підписали петицію, в якій зверталися до власників готелю з проханням відмовити Гжегожу Брауну у використанні цього приміщення.

У відповідь готельна мережа, якій належить об’єкт, випустила заяву, де пояснила, що за законом не має права відмовити у проведенні такого заходу, якщо з документами замовників усе гаразд.

Відео дня

Водночас президент компанії Владислав Гроховський заявив, що подія, яку проводить "Конфедерація", є "паливом для екстремізму, підживлює спіраль розколу та радикалізму".

"Ми з паном Брауном абсолютно не на одній хвилі. Тому я вирішив, що всі кошти від цього заходу будуть передані на допомогу Україні, яка бореться за виживання, і яку ми всіляко підтримуємо з першого дня війни", — наголосив Гроховський.

Нагадаємо, поляки зібрали понад 5 млн злотих на генератори для киян.

Фокус також писав про те, що Польща хоче відновити авіасполучення з Україною.