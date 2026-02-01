Выбили стекло кувалдой: в Лондоне посреди белого дня ограбили ювелирный магазин (видео)

Двое неизвестных ограбили ювелирный магазин в одном из богатых районов на западе британской столицы. Свидетелями происшествия стали множество людей.

Наглое ограбление произошло в субботу утром, 31 января, в Ричмонде на западе Лондона. Двое мужчин с помощью большого молотка выбили стекло в витрине ювелирного магазина Gregory & Co, пишет Daily Mail.

На видео, которое появилось в соцсетях, заметно, что мужчины в масках и капюшонах вынули стекло и начали наполнять ценностями большую синюю сумку.

Сотрудники магазина отчаянно пытались дать отпор злоумышленникам и минимизировать ущерб от ограбления, однако без особого успеха.

Подозреваемые, набив сумку ювелирными изделиями, скрываются с места происшествия, а за ними наблюдают потрясенные прохожие.

"Эти двое появились буквально из ниоткуда — с кувалдой и сумкой. И сразу начали громить витрину", — рассказал Daily Mail владелец соседнего магазина, ставший свидетелем нападения.

Полиция квалифицировала нападение как кражу со взломом при отягчающих обстоятельствах, сообщила ВВС.

При этом подозреваемых разыскивают, арестов произведено не было. На месте разбитой витрины установили временный щит из плиты ОСБ.

Магазин с разбитой витриной Фото: Из открытых источников

Ювелирный магазин находится на узкой мощеной пешеходной улице в художественном пространстве Paved Court с бутиками, кафе и ресторанами. Там снимали популярное телешоу Apple "Тед Лассо".

Кадр из сериала "Тед Лассо" Фото: скриншот

