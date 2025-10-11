9 дней под землей: мужчина прорыл тоннель и украл четыре килограмма золота (видео)

В Мьянме (Бирма) раскрыли необычное ограбление ювелирного магазина, совершенное через подземный тоннель.

Related video

Неизвестный мужчина в течение девяти дней тайно прокапывал ход, который вывел его прямо в торговый зал. Об этом пишет Shin Chew Daily.

Так он сумел похитить около четырех килограммов золотых украшений, стоимость которых исчисляется сотнями миллионов гривен.

По данным полиции, днем злоумышленник работал на автомойке, а ночью занимался подкопом — только в те дни, когда не шел дождь.

Идея такого дерзкого способа проникновения пришла ему после того, как он заметил рядом с магазином систему подземных коммуникаций. Мужчина признался, что посчитал подкоп "более изощренным и умным методом".

Часть добычи, примерно 551 грамм золота, вор успел продать, получив около шести миллионов рублей. На эти деньги он купил новый мобильный телефон. Спустя три дня после сделки его задержали.

Ранее Фокус сообщал, что мужчина вызвал полицию из-за жены, которая "превращается в змею". Житель индийского города Ситапур обратился в правоохранительные органы с необычной жалобой. По его словам, его жена по ночам "превращается в змею" и нападает на него во сне.

Также стало известно, что 3-летний мальчик нашел гранату и принес домой. Жуткая находка потрясла жителей небольшого города Хартлайн (штат Вашингтон, США). Трехлетний мальчик случайно обнаружил во дворе своего дома старую ручную гранату, которую принес родителям в дом.