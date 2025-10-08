Мужчина вызвал полицию из-за жены, которая "превращается в змею" (фото)

Житель индийского города Ситапур обратился в полицию с необычной жалобой. По его словам, его жена по ночам "превращается в змею" и нападает на него во сне.

История вызвала бурные обсуждения в социальных сетях и быстро стала вирусной. Об этом пишет Daily Star.

Мужчина по имени Мерадж рассказал о своих страхах во время "Дня общественных жалоб".

"Сэр, моя жена превращается ночью в змею и гонится за мной, чтобы укусить", — заявил он окружному магистрату. По словам Мераджа, жена "мучает его психически и может убить во сне".

Несмотря на абсурдность ситуации, полиция решила не игнорировать заявление.

"Мы получили жалобу, и дело находится в расследовании", — сообщили представители правоохранительных органов.

Как утверждает мужчина, прежде чем обратиться к властям, он пытался получить совет у местного экзорциста, но это не помогло. После неудачной попытки изгнания "змеиных духов" он обратился за защитой к полиции.

Совет деревни также собрался для обсуждения "сверхъестественного случая", однако решения найти не удалось.

Жена Мераджа, Насемун, в ответ заявила, что муж просто ищет повод, чтобы снова жениться. Она утверждает, что находится на четвертом месяце беременности, а супруг не помогает ей с едой и медицинскими расходами. Более того, по ее словам, он неоднократно приставал к ней с вопросами о приданом.

Издание отмечает, что выплата приданого в Индии запрещена законом с 1961 года, однако конфликты на этой почве по-прежнему нередки и нередко заканчиваются трагически. Согласно отчету Национального бюро регистрации преступлений (NCRB), количество преступлений, связанных с приданым, в Индии недавно выросло на 14%, и штат Уттар-Прадеш, где произошел инцидент, занимает в этом списке первое место.

