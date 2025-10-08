Чоловік викликав поліцію через дружину, яка "перетворюється на змію" (фото)

Мешканець індійського міста Сітапур звернувся в поліцію з незвичайною скаргою. За його словами, його дружина ночами "перетворюється на змію" і нападає на нього уві сні.

Історія викликала бурхливі обговорення в соціальних мережах і швидко стала вірусною. Про це пише Daily Star.

Чоловік на ім'я Мерадж розповів про свої страхи під час "Дня громадських скарг".

"Сер, моя дружина перетворюється вночі на змію і женеться за мною, щоб вкусити", — заявив він окружному магістрату. За словами Мераджа, дружина "мучить його психічно і може вбити уві сні".

Попри абсурдність ситуації, поліція вирішила не ігнорувати заяву.

"Ми отримали скаргу, і справа перебуває в розслідуванні", — повідомили представники правоохоронних органів.

Чоловік стверджує, що його дружина вночі перетворюється на змію і хоче його вкусити Фото: India Today

Як стверджує чоловік, перш ніж звернутися до влади, він намагався отримати пораду в місцевого екзорциста, але це не допомогло. Після невдалої спроби вигнання "зміїних духів" він звернувся по захист до поліції.

Рада села також зібралася для обговорення "надприродного випадку", однак рішення знайти не вдалося.

Дружина Мераджа, Насемун, у відповідь заявила, що чоловік просто шукає привід, щоб знову одружитися. Вона стверджує, що перебуває на четвертому місяці вагітності, а чоловік не допомагає їй з їжею і медичними витратами. Ба більше, за її словами, він неодноразово чіплявся до неї з питаннями про придане.

Видання зазначає, що виплата посагу в Індії заборонена законом з 1961 року, проте конфлікти на цьому ґрунті, як і раніше, нерідкі й нерідко закінчуються трагічно. Згідно зі звітом Національного бюро реєстрації злочинів (NCRB), кількість злочинів, пов'язаних із посагом, в Індії нещодавно зросла на 14%, і штат Уттар-Прадеш, де стався інцидент, посідає в цьому списку перше місце.

