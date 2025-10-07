Наречений програв перед весіллям у карти обручку: що зробила наречена

Жінка розповіла, що її наречений поставив на кін у покер сімейну діамантову каблучку, яка передавалася в її родині з покоління в покоління.

За її словами, чоловік спочатку приховував правду, а потім зізнався, що кілька місяців тому програв прикрасу і повернув її тільки після довгих ігор. Про це вона розповіла в пості на популярному Reddit.

Після цього випадку жінка віддала реліквію назад матері і зажадала, щоб наречений освідчився наново, але тільки вже з іншою каблучкою, інакше їхні стосунки будуть закінчені.

Коли пара обговорювала весілля, мати жінки передала майбутньому нареченому сімейну реліквію, щоб він зберігав її до заручин. В один із покерних вечорів чоловік взяв каблучку жартома кажучи що "на удачу". Жінка дізналася про це і домоглася обіцянки, що таких ризиків більше не буде. Наречений перестав ходити на щотижневі ігри й став з'являтися на них рідше.

Однак під час святкування заручин друг нареченого пожартував, що той ледь не освідчився з іншою каблучкою, і це змусило жінку насторожитися. Під тиском вона домоглася правди та дізналася, що кілька місяців тому її обранець справді поставив сімейну цінність і програв, а потім "відігрався". За її словами, найприкрішим було те, що її коханий чоловік збрехав.

"Він змусив мене повірити, що ми розібралися з цим, хоча насправді він приховував найгіршу частину історії", — написала наречена. Після одкровення вона повернула каблучку матері, тому що почувалася некомфортно, і зажадала повторної пропозиції з новою прикрасою. Наречений, за її словами, називає її реакцію "драматизацією" і вважає, що вона псує хороші стосунки через одну помилку.

В обговоренні поста багато коментаторів підтримали жінку. "Він зробив об'єктивно поганий вибір, збрехав і був спійманий. Ти була поранена", — зазначив один користувач, закликавши ретельно обміркувати, чи готова вона довіряти цій людині у важкі часи. Авторка посту додала, що саме фраза нареченого про "драматизацію" стала останнім поштовхом до рішення тимчасово піти з дому.

