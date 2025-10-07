Жених проиграл перед свадьбой в карты обручальное кольцо: что сделала невеста

Женщина рассказала, что ее жених поставил на кон в покер семейное бриллиантовое кольцо, которое передавалось в ее семье из поколения в поколение.

По ее словам, мужчина сначала скрывал правду, а затем признался, что несколько месяцев назад проиграл украшение и вернул его только после долгих игр. Об этом она рассказала в посте на популярном Reddit.

После этого случая женщина отдала реликвию назад матери и потребовала, чтобы жених сделал предложение заново, но только уже с другим кольцом, иначе их отношения будут закончены.

Когда пара обсуждала свадьбу, мать женщины передала будущему жениху семейную реликвию, чтобы он хранил ее до помолвки. В один из покерных вечеров мужчина взял кольцо в шутку говоря что "на удачу". Женщина узнала об этом и добилась обещания, что таких рисков больше не будет. Жених перестал ходить на еженедельные игры и стал появляться на них реже.

Женщина рассказала, что ее жених поставил на кон в покер семейное бриллиантовое кольцо Фото: Pexels

Однако во время празднования помолвки друг жениха пошутил, что тот чуть не сделал предложение с другим кольцом, и это заставило женщину насторожиться. При давлении она добилась правды и узнала, что несколько месяцев назад ее избранник действительно поставил семейную ценность и проиграл, а затем "отыгрался". По ее словам, самым обидным было то, что ее любимый мужчина солгал.

"Он заставил меня поверить, что мы разобрались с этим, хотя на самом деле он скрывал худшую часть истории", — написала невеста. После откровения она вернула кольцо матери, потому что чувствовала себя некомфортно, и потребовала повторного предложения с новым украшением. Жених, по ее словам, называет ее реакцию "драматизацией" и считает, что она портит хорошие отношения из-за одной ошибки.

В обсуждении поста многие комментаторы поддержали женщину. "Он сделал объективно плохой выбор, солгал и был пойман. Ты была ранена", — отметил один пользователь, призвав тщательно обдумать, готова ли она доверять этому человеку в трудные времена. Автор поста добавила, что именно фраза жениха о "драматизации" стала последним толчком к решению временно уйти из дома.

