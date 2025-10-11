9 днів під землею: чоловік прорив тунель і вкрав чотири кілограми золота (відео)

У М'янмі (Бірма) розкрили незвичайне пограбування ювелірного магазину, вчинене через підземний тунель.

Related video

Невідомий чоловік упродовж дев'яти днів таємно прокопував хід, який вивів його просто до торгового залу. Про це пише Shin Chew Daily.

Так він зумів викрасти близько чотирьох кілограмів золотих прикрас, вартість яких обчислюється сотнями мільйонів гривень.

За даними поліції, вдень зловмисник працював на автомийці, а вночі займався підкопом — тільки в ті дні, коли не йшов дощ.

Ідея такого зухвалого способу проникнення прийшла йому після того, як він помітив поруч із магазином систему підземних комунікацій. Чоловік зізнався, що вважав підкоп "більш витонченим і розумним методом".

Частину здобичі, приблизно 551 грам золота, злодій встиг продати, отримавши близько шести мільйонів рублів. На ці гроші він купив новий мобільний телефон. Через три дні після угоди його затримали.

Раніше Фокус повідомляв, що чоловік викликав поліцію через дружину, яка "перетворюється на змію". Житель індійського міста Сітапур звернувся в правоохоронні органи з незвичайною скаргою. За його словами, його дружина ночами "перетворюється на змію" і нападає на нього уві сні.

Також стало відомо, що 3-річний хлопчик знайшов гранату і приніс додому. Моторошна знахідка вразила жителів невеликого міста Хартлайн (штат Вашингтон, США). Трирічний хлопчик випадково виявив на подвір'ї свого будинку стару ручну гранату, яку приніс батькам у будинок.