Вибили скло кувалдою: у Лондоні посеред білого дня пограбували ювелірний магазин (відео)

Двоє невідомих пограбували ювелірний магазин в одному з багатих районів на заході британської столиці. Свідками події стали безліч людей.

Нахабне пограбування сталося в суботу вранці, 31 січня, в Річмонді на заході Лондона. Двоє чоловіків за допомогою великого молотка вибили скло у вітрині ювелірного магазину Gregory & Co, пише Daily Mail.

На відео, яке з'явилося в соцмережах, помітно, що чоловіки в масках і капюшонах вийняли скло і почали наповнювати цінностями велику синю сумку.

Співробітники магазину відчайдушно намагалися дати відсіч зловмисникам і мінімізувати збитки від пограбування, проте без особливого успіху.

Підозрювані, набивши сумку ювелірними виробами, тікають з місця події, а за ними спостерігають приголомшені перехожі.

"Ці двоє з'явилися буквально з нізвідки — з кувалдою і сумкою. І відразу почали громити вітрину", — розповів Daily Mail власник сусіднього магазину, який став свідком нападу.

Поліція кваліфікувала напад як крадіжку зі зломом за обтяжуючих обставин, повідомила ВВС.

При цьому підозрюваних розшукують, арештів проведено не було. На місці розбитої вітрини встановили тимчасовий щит із плити ОСБ.

Магазин із розбитою вітриною Фото: З відкритих джерел

Ювелірна крамниця розташована на вузькій брукованій пішохідній вулиці в мистецькому просторі Paved Court з бутиками, кафе і ресторанами. Там знімали популярне телешоу Apple "Тед Лассо".

Кадр із серіалу "Тед Лассо" Фото: скриншот

