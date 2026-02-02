Польский путешественник погиб в России: его тело нашли в отеле, причина смерти неизвестна (видео)

Польский путешественник и экстремал Адам Борейко погиб во время велопробега в Сибири. Его тело нашли в гостиничном номере поселка Хандыга, где он остановился на пути к самому холодному постоянно заселенному месту на планете — Оймякону.

Об этом на своей странице в Telegram 1 февраля сообщила Спасательная служба Республики Саха (Якутия). Как отмечается в публикации, Адам Борейко начал свое путешествие 25 января в Якутске и планировал проехать около 914 километров до Оймякона.

По данным Спасательной службы, спортсмен регулярно передавал координаты через трекер, а 31 января он прибыл в поселок Хандыга, где остановился в отеле. На следующий день утром он не вышел из номера, а в 17:10 его тело обнаружили мертвым. Также в заметке отметили, что на месте работают следственные органы, и причину смерти пока не раскрывают.

Известно, что Борейко ставил перед собой цель преодолеть три природных испытания: жару, высоту и холод. В 2023 году он пересек Сахару и горы Атлас в Марокко, где температура достигала более 50°С. В 2024 году путешественник проехал Индию с юга на север до Гималаев, преодолев несколько перевалов выше 5000 м. Завершающим этапом его экстремальных путешествий должна была стать поездка от Якутска до Оймякона, но он не дошел до финальной точки маршрута.

Как пишет издание Bild, польский экстремал погиб во время одиночного велопробега по зимней Сибири. Во время старта температура в регионе опускалась до -35°С. Кроме того, мужчина активно делился подготовкой и условиями маршрута в своем Instagram.

В частности, за четыре дня до инцидента путешественник на своей странице в Instagram рассказывал, что он отправляется на велосипеде из Якутска в Оймякон.

Как добавил источник, Оймякон известен рекордными морозами, в частности в 1933 году там зафиксировали -67°С. И именно поэтому восточная Сибирь очень привлекает экстремалов со всего мира.

Кроме того, на сайте МИД Польши отмечают, что из-за войны в Украине и признания Польши враждебным государством поездки в Россию нежелательны. Более того, польским гражданам, находящимся в России, советуют покидать страну доступными коммерческими или частными средствами, если нет личных, семейных или профессиональных причин оставаться.

Такие советы предоставляются не только из-за войны в Украине, но и из-за сокращения числа польских дипломатов и закрытия консульств в Санкт-Петербурге и Кенигсберге возможности консульской помощи ограничены, а для ее получения придется обращаться в отдаленные представительства. Также в МИД добавляют, что нерегистрация поездки в системе Odyseusz затрудняет консульское вмешательство в кризисных ситуациях.

