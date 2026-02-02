Польський мандрівник загинув у Росії: його тіло знайшли в готелі, причина смерті невідома (відео)

Польський мандрівник та екстремал Адам Борейко загинув під час велопробігу у Сибіру. Його тіло знайшли у готельному номері селища Хандига, де він зупинився на шляху до найхолоднішого постійно заселеного місця на планеті — Оймякону.

Про це на своїй сторінці у Telegram 1 лютого повідомила Рятувальна служба Республіки Саха (Якутія). Як зазначається у публікації, Адам Борейко почав свою подорож 25 січня у Якутську і планував проїхати близько 914 кілометрів до Оймякону.

За даними Рятувальної служби, спортсмен регулярно передавав координати через трекер, а 31 січня він прибув до селища Хандига, де зупинився в готелі. Наступного дня вранці він не вийшов з номера, а о 17:10 його тіло виявили мертвим. Також у дописі зауважили, що на місці працюють слідчі органи, і причину смерті наразі не розкривають.

Відомо, що Борейко ставив перед собою мету подолати три природні випробування: спеку, висоту та холод. У 2023 році він перетнув Сахару та гори Атлас у Марокко, де температура сягала понад 50°С. У 2024 році мандрівник проїхав Індію з півдня на північ до Гімалаїв, подолавши кілька перевалів вище 5000 м. Завершальним етапом його екстремальних подорожей мала стати поїздка від Якутська до Оймякону, але він не дійшов до фінальної точки маршруту.

Відео дня

Як пише видання Bild, польський екстремал загинув під час одиночного велопробігу по зимовій Сибіру. Під час старту температура в регіоні опускалася до -35°С. Крім того, чоловік активно ділився підготовкою та умовами маршруту у своєму Instagram.

Зокрема, за чотири дні до інциденту мандрівник на своїй сторінці в Instagram розповідав, що він вирушає велосипедом з Якутська до Оймякона.

Як додало джерело, Оймякон відомий рекордними морозами, зокрема у у 1933 році там зафіксували -67°С. І саме через це східний Сибір дуже приваблює екстремалів з усього світу.

Крім того, на сайті МЗС Польщі наголошують, що через війну в Україні та визнання Польщі ворожою державою поїздки до Росії небажані. Ба більше, польським громадянам, які перебувають у Росії, радять залишати країну доступними комерційними чи приватними засобами, якщо немає особистих, сімейних чи професійних причин залишатися.

Такі поради надаються не лише через війну в Україні, а й через скорочення числа польських дипломатів і закриття консульств у Санкт-Петербурзі та Кенігсберзі можливості консульської допомоги обмежені, а для її отримання доведеться звертатися до віддалених представництв. Також у МЗС додають, що нерегістрація поїздки в системі Odyseusz ускладнює консульське втручання у кризових ситуаціях.

Нагадаємо, що туристку з Індії затримали на 12 годин без води, їжі та будь-яких пояснень, і не давали можливості заїхати до Росії. За її словами, ситуація вирішилася тільки коли вона звернулася до посольства.

Також Фокус писав, що у горах Киргизії російська альпіністка отримала серйозну травму ноги та через те, що її не могли врятувати — загинула. Тоді є зауважили, що її тіло зможуть забрати з 7 тисяч метрів, тільки коли нормалізуються погодні умови для можливості підняти вертоліт на висоту