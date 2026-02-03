В Польше с пути, ведущего в Украину, сошел с рельсов грузовой поезд (фото)

Инцидент на железной дороге произошел возле городка Ярошова Воля Мазовецкого воеводства. Что стало причиной аварии — еще выясняют.

"Реальную причину выяснит Государственная комиссия по расследованию железнодорожных аварий... Сейчас мы не предполагаем внешних факторов", — отметил заместитель министра внутренних дел и администрации Польши Веслав Щепаньский. По его мнению причиной аварии стали сильные морозы, сообщает Rmf24.

Фото: Соцсети

С рельсов сошли 6 из 35 вагонов поезда сообщением Щецин-Хелм, который перевозил сырую нефть, предназначенную для Украины.

На фото с места происшествия видно, что цистерны упали с колеи и лежат на насыпи. Спасательные службы не фиксируют утечки топлива. Сейчас польские спасатели оценивают степень повреждения вагонов.

Электропитание контактной сети отключено. Предварительной причиной чрезвычайной ситуации считаются сильные морозы и авария контактной сети.

На пассажирские перевозки авария не повлияла, но поднимать цистерны будут несколько часов, сейчас спасатели ждут тяжелую технику.

Напомним, только на прошлой неделе на территории воинской части в Польше упал разведывательный дрон. Когда его нашли, он все еще работал и передавал информацию.

А 16 ноября 2025 года в Польше диверсанты взорвали пути возле станции Мика, чтобы помешать движению поездов между Варшавой и Демблином Люблинского воеводства. Премьер-министр Польши Дональд Туск отмечал, что этот маршрут "имеет решающее значение для доставки помощи Украине".