У Польщі з колії, що веде до України, зійшов з рейок вантажний потяг (фото)

Інцидент на залізниці трапився біля містечка Ярошова Воля Мазовецького воєводства. Що стало причиною аварії – ще з'ясовують.

"Реальну причину з'ясує Державна комісія з розслідування залізничних аварій… Наразі ми не припускаємо зовнішніх чинників", - зазначив заступник міністра внутрішніх справ і адміністрації Польщі Вєслав Щепаньський. На його думку причиною аварії стали сильні морози, повідомляє Rmf24.

З рейок зійшли 6 із 35 вагонів потяга сполученням Щецін-Хелм, який перевозив сиру нафту, призначену для України.

На фото з місця події видно, що цистерни впали з колії та лежать на насипу. Рятувальні служби не фіксують витоку палива. Наразі польські рятувальники оцінюють ступінь пошкодження вагонів.

Електроживлення контактної мережі відключено. Попередньою причиною надзвичайної ситуації вважаються сильні морози та аварія контактної мережі.

На пасажирські перевезення аварія не вплинула, але піднімати цистерни будуть кілька годин, зараз рятувальники чекають на важку техніку.

