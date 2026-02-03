В парижском офисе соцсети X проходят обыски: Маска вызывают в прокуратуру

Парижская прокуратура объявила, что проводит обыски в офисах X France в связи с расследованием, начатым в начале 2025 года. Дело касается работы алгоритмов соцсети, которая ранее называлась Twitter.

Илон Маск, владелец платформы X, и бывший генеральный директор X Линда Яккарино вызваны на допрос в парижскую прокуратуру 20 апреля. Или, как указано в заявлении прокуратуры, на "добровольное слушание", пишет BFM.

Заявление на X (ранее Twitter) подал депутат Эрик Боторель. Впоследствии расследование было расширено после получения дополнительных сообщений о деятельности ИИ Grok на платформе X, который, предположительно, способствовал распространению контента, отрицающего Холокост, и дипфейков сексуального характера.

Лоран Буанек, директор X во Франции, в январе 2025 года выступил против расследования, заявив, что у X действуют "строгие, четкие и публичные правила", которые защищают платформу от разжигания ненависти и дезинформации.

Также отреагировал Павел Дуров, создатель и владелец Telegram. Он подтвердил в Х, что французская полиция в настоящее время проводит обыск в офисе соцсети в Париже. И заявил, что Франция — единственная страна в мире, которая "уголовно наказывает все социальные сети, предоставляющие людям хоть какую-то свободу (Telegram, X, TikTok…)".

"Не заблуждайтесь: это не свободная страна", - сообщил Дуров, которого в 2024 году арестовали в Париже из-за отказа в сотрудничестве в отношении преступлений, к которым привлечен созданный им мессенджер Telegram.

Маск на обыски в Париже пока не отреагировал.

Платформа X уже является предметом нескольких расследований во Франции и Европе. В январе Arcom (регулирующий орган страны по вопросам контента) направил жалобы в Европейскую комиссию, обвинив платформу в манипулировании алгоритмом рекомендаций, а Брюссель с декабря 2023 года расследует возможные нарушения Закона о цифровых услугах (DSA) в отношении борьбы с дезинформацией.

Расследование активизировалось после обыска французских офисов X подразделением по борьбе с киберпреступностью в сотрудничестве с жандармерией и Европолом с целью изучения алгоритмической работы платформы.

Юридически ответственным лицом X является компания из Ирландии; X France занимается только коммуникациями и связями с общественностью.

Кроме Илона Маска и Линды Яккарино на слушания также вызовут сотрудников платформы X с 20 по 24 апреля 2026 года для дачи показаний в качестве свидетелей.

"На данном этапе проведение этого расследования является частью конструктивного подхода, цель которого – в конечном итоге обеспечить соответствие платформы X французскому законодательству в той мере, в какой она функционирует на территории страны", – говорится в заявлении прокуратуры.

Напомним, в конце 2025 года миллиардер Илон Маск, соцсеть которого, Х (ранее Twitter) Еврокомиссия впервые оштрафовала на 120 млн евро за нарушение закона о цифровых услугах, заявил, что Европейский Союз нужно упразднить.

А Павел Дуров в 2025 году анонсировал интеграцию ИИ Grok в Telegram. Но Маск позже дал понять, что соглашение еще не подписано.