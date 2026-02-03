У паризькому офісі соцмережі X проходять обшуки: Маска викликають у прокуратуру

Паризька прокуратура оголосила, що проводить обшуки в офісах X France у зв'язку з розслідуванням, розпочатим на початку 2025 року. Справа стосується роботи алгоритмів соцмережі, яка раніше називалася Twitter.

Ілон Маск, власник платформи X, і колишній генеральний директор X Лінда Яккаріно викликані на допит до паризької прокуратури 20 квітня. Або, як зазначено в заяві прокуратури, на "добровільне слухання", пише BFM.

Заяву на X (раніше Twitter) подав депутат Ерік Боторель. Згодом розслідування було розширено після отримання додаткових повідомлень про діяльність ШІ Grok на платформі X, який, імовірно, сприяв розповсюдженню контенту, що заперечує Голокост, і діпфейків сексуального характеру.

Лоран Буанек, директор X у Франції, у січні 2025 року виступив проти розслідування, заявивши, що в X діють "суворі, чіткі та публічні правила", які захищають платформу від розпалювання ненависті та дезінформації.

Також відреагував Павло Дуров, творець і власник Telegram. Він підтвердив у Х, що французька поліція наразі проводить обшук в офісі соцмережі в Парижі. І заявив, що Франція — єдина країна у світі, яка "кримінально карає всі соціальні мережі, що надають людям хоч якусь свободу (Telegram, X, TikTok...)".

"Не помиляйтеся: це не вільна країна", — повідомив Дуров, якого 2024 року заарештували в Парижі через відмову у співпраці щодо злочинів, до яких притягнуто створений ним месенджер Telegram.

Дуров заявив, що у Франції переслідують соцмережі Фото: Скриншот

Маск на обшуки в Парижі поки не відреагував.

Платформа X вже є предметом кількох розслідувань у Франції та Європі. У січні Arcom (регулювальний орган країни з питань контенту) надіслав скарги до Європейської комісії, звинувативши платформу в маніпулюванні алгоритмом рекомендацій, а Брюссель із грудня 2023 року розслідує ймовірні порушення Закону про цифрові послуги (DSA) щодо боротьби з дезінформацією.

Розслідування активізувалося після обшуку французьких офісів X підрозділом по боротьбі з кіберзлочинністю у співпраці з жандармерією і Європолом з метою вивчення алгоритмічної роботи платформи.

Юридично відповідальною особою X є компанія з Ірландії; X France займається тільки комунікаціями та зв'язками з громадськістю.

Крім Ілона Маска і Лінди Яккаріно, на слухання також викличуть співробітників платформи X з 20 до 24 квітня 2026 року для надання свідчень як свідків.

"На даному етапі проведення цього розслідування є частиною конструктивного підходу, мета якого — в кінцевому підсумку забезпечити відповідність платформи X французькому законодавству тією мірою, якою вона функціонує на території країни", — йдеться в заяві прокуратури.

Нагадаємо, наприкінці 2025 року мільярдер Ілон Маск, соцмережу якого, Х (раніше Twitter) Єврокомісія вперше оштрафувала на 120 млн євро за порушення закону про цифрові послуги, заявив, що Європейський Союз потрібно скасувати.

А Павло Дуров у 2025 році анонсував інтеграцію ШІ Grok у Telegram. Але Маск пізніше дав зрозуміти, що угоду ще не підписано.