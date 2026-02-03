В Ливии убили сына бывшего правителя Муаммара Каддафи: что известно

53-летний Саиф аль-Ислам Каддафи был убит во время нападения группы лиц на территории собственной резиденции в городе Зинтан.

Гибель сына Муаммара Каддафи подтвердила его семья и адвокат Халет эль-Зейди. Об этом сообщает издание Al Arabiya.

Что известно об убийстве сына Каддафи

Источник, приближенный к Саифу аль-Исламу Каддафи, рассказал СМИ, что политик был убит на территории его сада, раскинувшегося вокруг резиденции. Пока неизвестны имена убийц, однако отмечается, что нападавших было четверо: они скрылись с места событий после содеянного.

Источники в политической команде Каддафи сообщили изданию, что нападавшие сначала вывели из строя камеры наблюдения, после чего совершили нападение. Телеканал Al Hadath со ссылкой на источники рассказал, что жертва получила смертельное ранение во время нападения.

Відео дня

Также в политической команде официально выразили соболезнования по поводу трагедии и заявили, что сейчас работают над тем, чтобы вернуть его тело.

444-я боевая бригада, которая подчиняется Министерству обороны Ливийского правительства национального единства, также прокомментировала убийство Каддафи, заявив о том, что он убит во время вооруженного нападения. Свою причастность к инциденту там отвергли.

Другие обстоятельства убийства остаются неизвестными.

Убит Саиф аль-Ислам Каддафи: что о нем известно

Саиф аль-Ислам Каддафи был долгое время одним из самых влиятельных деятелей в Ливии

Агентство Reuters рассказало, что Саиф аль-Ислам Каддафи был на протяжении длительного времени одним из самых влиятельных лиц в Ливии, несмотря на то, что не занимал никакой официальной должности. Его влияние уступало лишь тому, которое имел покойный отец — диктатор Муаммар Каддафи.

Саиф аль-Ислам Каддафи участвовал в ключевых международных переговорах, в том числе по отказу Ливии от оружия массового поражения. В 2000-х его воспринимали как преемника отца.

Сын Каддафи стремился лишить Ливию статуса изгнанника на международной арене, поэтому он активно сотрудничал со странами Запада и выступал за реформы. Саиф аль-Ислам Каддафи акцентировал на правах человека и призвал к конституции, пишет Reuters.

После падения режима своего отца Саиф аль-Ислам пытался бежать в Нигер, однако был пойман и заключен в тюрьму. В 2015 году ему вынесли приговор к смертной казни в суде в Триполи, но в 2017 году сын Каддафи уже вышел на свободу по амнистии. Некоторое время после этого он действовал в подполье, но впоследствии начал возрождать контакты с внешним миром.

Кандидатура Саифа аль-Ислама Каддафи была одной из самых противоречивых на выборах в стране в 2021 году. Однако, несмотря на его желание выйти на политическую арену, выборов так и не произошло.

Напомним, в декабре 2021 года издание Reuters сообщало, что Саифа аль-Ислама Каддафи допустили к выборам в Ливии.

Также в 2021 году сын Каддафи впервые за 10 лет дал интервью газете The New York Times.