У Лівії вбили сина колишнього правителя Муаммара Каддафі: що відомо

53-річного Саїфа аль-Іслама Каддафі було вбито під час нападу групи осіб на території власної резиденції у місті Зінтан.

Загибель сина Муаммара Каддафі підтвердила його родина та адвокат Халет ель-Зейді. Про це повідомляє видання Al Arabiya.

Що відомо про вбивсто сина Каддафі

Джерело, наближене до Саїфа аль-Іслама Каддафі, розповіло ЗМІ, що політика було вбито на території його саду, що розкинувся довкола резиденції. Наразі невідомі імена вбивць, однак зазначається, що нападників було четверо: вони втекли з місця подій після скоєного.

Джерела у політичній команді Каддафі повідомили виданню, що нападники спершу вивели з ладу камери спостереження, після чого скоїли напад. Телеканал Al Hadath з посиланням на джерела розповів, що жертва отримала смертельне поранення під час нападу.

Також у політичній команді офіційно висловили співчуття з приводу трагедії та заявили, що наразі працюють над тим, щоб повернути його тіло.

444-та бойова бригада, яка підпорядковується Міністерству оборони Лівійського уряду національної єдності, також прокоментувала вбивство Каддафі, заявивши про те, що його вбито під час збройного нападу. Свою причетність до інциденту там відкинули.

Інші обставини вбивства залишаються невідомими.

Вбито Саїфа аль-Іслама Каддафі: що про нього відомо

Саїф аль-Іслам Каддафі був тривалий час одним з найвпливовіших діячів у Лівії

Агентство Reuters розповіло, що Саїф аль-Іслам Каддафі був упродовж тривалого часу однією з найвпливовіших осіб у Лівії, попри те, що не обіймав жодної офіційної посади. Його вплив поступався лише тому, який мав покійний батько — диктатор Муаммар Каддафі.

Саїф аль-Іслам Каддафі брав участь у ключових міжнародних переговорах, у тому числі щодо відмови Лівії від зброї масового ураження. У 2000-х його сприймали як наступника батька.

Син Каддафі прагнув позбавити Лівію статусу вигнанця на міжнародній арені, тому він активно співпрацював з країнами Заходу та виступав за реформи. Саїф аль-Іслам Каддафі акцентував на правах людини та закликав до конституції, пише Reuters.

Після падіння режиму свого батька Саїф аль-Іслам намагався втекти Нігеру, проте був спійманий та ув'язнений. У 2015 році йому виголосили вирок до страти у суді в Триполі, але у 2017 році син Каддафі вже вийшов на волю за амністією. Деякий час після цього він діяв у підпіллі, але згодом почав відроджувати контакти з зовнішнім світом.

Кандидатура Саїфа аль-Іслама Каддафі була однією з найсуперечливіших на виборах у країні 2021 року. Проте, попри його бажання вийти на політичну арену, виборів так і не відбулося.

Нагадаємо, у грудні 2021 року видання Reuters повідомляло, що Саїфа аль-Іслама Каддафі допустили до виборів у Лівії.

Також у 2021 році син Каддафі вперше за 10 років дав інтерв'ю газеті The New York Times.