Приказ Ватикана: в Риме с фрески ангела стерли лицо Мелони, — СМИ (фото)

В Риме с настенной росписи в одной из центральных базилик исчезло лицо премьер-министра Джорджии Мелони, которое ранее изобразили на фреске ангела. Его зарисовали после того, как изображение вызвало бурную реакцию среди политиков и духовенства.

По данным Reuters, в часовне базилики Святого Лаврентия в Лучине, расположенной неподалеку от правительственной штаб-квартиры, один из ангелов на настенной росписи имел черты, похожие на премьера. Появление такого образа попало на страницы прессы и вызвало критику оппозиционных политиков, а также недовольство кардинала Бальдо Рейни, который подчеркнул недопустимость использования сакрального искусства в политических целях.

Лицо похожее на премьер-министра Италии Джорджии Мелони стерли с фрески с ангелом Фото: Reuters

Когда церковь открыли для посетителей, фреска уже была изменена: лицо ангела закрасили, оставив его без головы. Приходской священник Даниэле Микелетти объяснил, что решение об удалении образа приняли из-за его противоречивого характера и чрезмерного интереса посетителей, которые больше приходили посмотреть на картину, чем помолиться.

Відео дня

Художник Бруно Валентинетти, который занимался реставрацией росписи, подтвердил, что он зарисовал лицо ангела по просьбе Ватикана. Как добавило издание, представители Святого Престола комментариев не давали, а Римская епархия анонсировала, что позже опубликует официальное заявление относительно инцидента.

Изображение премьер-министра Италии Джорджии Мелони на фреске с ангелом Фото: Reuters

Кроме того, кардинал Рейна выразил соболезнования по поводу этой ситуации, а также отметил, что сакральное искусство и христианскую традицию нельзя использовать для политических или иных посторонних целей. Также он распорядился провести тщательное расследование. Зато Министерство культуры Италии также взяло инцидент под свой контроль и начало собственную проверку.

Сама же Мелони отреагировала на ситуацию с юмором и опубликовала в социальных сетях фотографию фрески с подписью, что она совсем не похожа на ангела.

В своем материале издание Reuters добавило, что эта фреска была создана в 2000 году, и она не имеет статуса охраняемого культурного наследия.

Напомним, что из-за реставрации этой фрески в Италии разгорелся настоящий скандал. Сам же Бруно Валентинетти, который занимался росписью, заявил, что просто восстановил прежнее изображение и отрицает преднамеренное сходство с премьер-министром Италии.

Также Фокус писал, что в церкви Смоленской иконы Божьей Матери на территории Смоленского скита Валаамского монастыря нарисовали фреску, на которой российский военный оказывает первую помощь раненому бойцу ВСУ.