В церкви Смоленской иконы Божией Матери на территории Смоленского скита Валаамского монастыря нарисовали фреску, на которой российский военный оказывает первую помощь раненому бойцу ВСУ.

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Об этом говорилось в сюжете пропагандистского канала "Россия 1", который был посвящен поездке на Валаам главы Кремля Владимира Путина и президента РБ Александра Лукашенко, пишет "Агентство".

В сюжете российского канала говорилось, что храм, который посетили Путин и Лукашенко был построен в 1914 году. В нем молились за солдат, погибших во время Первой мировой войны.

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Сейчас, как отмечается, в этом храме поминают российских солдат всех времен, включая участников т.н. специальной военной операции.

"Есть даже фреска, на которой наш воин перед ликом Спаса Нерукотворного перевязывает раны солдату ВСУ", — говорится в сюжете.

Солдат ВС РФ и боец ВСУ Фото: Соцсети

Данная настенная живопись появилась на территории Смоленского скита не позднее августа 2023 года, однако тогда на этот факт не обратили большого внимания, отмечают в "Агентстве".

Напомним, на фронте раненых российских солдат не эвакуируют в медицинские пункты, а забивают до смерти и расстреливают свои же. Для них есть только один путь: либо они выполняют свою задачу, либо умирают.

Фокус также писал, что на Херсонском направлении российским солдатам выдают "плащи-невидимки", которые делают их еще более заметными для бойцов ВСУ. При этом, получив антидронные "плащи-невидимки", солдаты ВС РФ видимо, поверили, что действительно стали невидимыми для тепловизоров и начали свободно разгуливать по лесу.