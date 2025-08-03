У церкві Смоленської ікони Божої Матері на території Смоленського скиту Валаамського монастиря намалювали фреску, на якій російський військовий надає першу допомогу пораненому бійцю ЗСУ.

Related video

Про це йшлося в сюжеті пропагандистського каналу "Россия 1", який був присвячений поїздці на Валаам глави Кремля Володимира Путіна і президента РБ Олександра Лукашенка, пише "Агентство".

У сюжеті російського каналу йшлося про те, що храм, який відвідали Путін і Лукашенко, був побудований у 1914 році. У ньому молилися за солдатів, які загинули під час Першої світової війни.

Важливо

"Відгризуть, захоплять і підуть далі": Лукашенко обмовився на зустрічі з Путіним (відео)

Нині, як зазначається, у цьому храмі поминають російських солдатів усіх часів, включно з учасниками т.зв. спеціальної військової операції.

"Є навіть фреска, на якій наш воїн перед ликом Спаса Нерукотворного перев'язує рани солдату ЗСУ", — йдеться в сюжеті.

Солдат ЗС РФ і боєць ЗСУ Фото: Соцсети

Цей настінний живопис з'явився на території Смоленського скиту не пізніше серпня 2023 року, проте тоді на цей факт не звернули великої уваги, зазначають в "Агентстві".

Нагадаємо, на фронті поранених російських солдатів не евакуюють у медичні пункти, а забивають до смерті і розстрілюють свої ж. Для них є тільки один шлях: або вони виконують своє завдання, або вмирають.

Фокус також писав, що на Херсонському напрямку російським солдатам видають "плащі-невидимки", які роблять їх ще більш помітними для бійців ЗСУ. При цьому, отримавши антидронні "плащі-невидимки", солдати ЗС РФ, мабуть, повірили, що справді стали невидимими для тепловізорів і почали вільно розгулювати лісом.