Наказ Ватикану: у Римі з фрески ангела стерли обличчя Мелоні, — ЗМІ (фото)

У Римі з настінного розпису в одній із центральних базилік зникло обличчя прем’єр-міністерки Джорджії Мелоні, яке раніше зобразили на фресці ангела. Його замалювали після того, як зображення викликало бурхливу реакцію серед політиків та духовенства.

За даними Reuters, у каплиці базиліки Святого Лаврентія в Лучині, розташованій неподалік урядової штаб-квартири, один із ангелів на настінному розписі мав риси, схожі на прем’єрку. Поява такого образу потрапила на сторінки преси та викликала критику опозиційних політиків, а також невдоволення кардинала Бальдо Рейни, який наголосив на недопустимості використання сакрального мистецтва з політичною метою.

Обличчя схоже на прем'єр-міністра Італії Джорджії Мелоні стерли з фрески з ангелом Фото: Reuters

Коли церкву відкрили для відвідувачів, фреска вже була змінена: обличчя ангела зафарбували, залишивши його без голови. Парафіяльний священик Даніеле Мікелетті пояснив, що рішення про видалення образу ухвалили через його суперечливий характер та надмірний інтерес відвідувачів, які більше приходили подивитися на картину, ніж помолитися.

Відео дня

Художник Бруно Валентинетті, який займався реставрацією розпису, підтвердив, що він замалював обличчя ангела за проханням Ватикану. Як додало видання, представники Святого Престолу коментарів не давали, а Римська єпархія анонсувала, що пізніше опублікує офіційну заяву щодо інциденту.

Зображення прем'єр-міністра Італії Джорджії Мелоні на фресці з ангелом Фото: Reuters

Крім того, кардинал Рейна висловив співчуття з приводу цієї ситуації, а також зауважив, що сакральне мистецтво та християнську традицію не можна використовувати для політичних чи інших сторонніх цілей. Також він розпорядився провести ретельне розслідування. Натомість Міністерство культури Італії також взяло інцидент під свій контроль та розпочало власну перевірку.

Сама ж Мелоні відреагувала на ситуацію з гумором та опублікувала у соціальних мережах фотографію фрески з підписом, що вона зовсім не схожа на ангела.

У своєму матеріалі видання Reuters додало, що ця фреска була створена у 2000 році, і вона не має статусу охоронюваної культурної спадщини.

Нагадаємо, що через реставрацію цієї фрески в Італії розгорівся справжній скандал. Сам же Бруно Валентинетті, який займався росписом, заявив, що просто відновив колишнє зображення і заперечує навмисну схожість із прем'єр-міністеркою Італії.

Також Фокус писав, що у церкві Смоленської ікони Божої Матері на території Смоленського скиту Валаамського монастиря намалювали фреску, на якій російський військовий надає першу допомогу пораненому бійцю ЗСУ.