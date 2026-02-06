Деньги в обмен на название: Трамп потребовал, чтобы крупные аэропорт и вокзал в США переименовали в его честь

Президент США Дональд Трамп захотел в форме ультиматума переименовать один из ключевых транспортных объектов в Нью-Йорке — вокзал Penn Station и международный аэропорт Dulles International Airport в Вашингтоне в свою честь.

В январе политик обратился к лидеру меньшинства в Сенате США Чаку Шумеру с предложением, которое касалось возобновления крупного финансирования проекта Gateway, общая стоимость которого превышает 16 миллиардов долларов. Об этом пишет издание CNN.

Президент предложил возобновление этого проекта, однако потребовал в обмен заручиться согласием Шумера на то, что вышеупомянутые объекты получат названия в его честь. Об этом СМИ рассказали два человека, знакомых с предложением Дональда Трампа.

Уже длительное время политик удерживал финансирование проекта Gateway, который предусматривал соединение Нью-Йорка и Нью-Джерси через новый железнодорожный тоннель под рекой Гудзон. Сейчас оба штата подают в суд на Трампа и его администрацию из-за этого, поскольку считают подобные действия незаконными.

Издание пишет, что это предложение стало новым воплощением усилий Трампа, направленных на то, чтобы обеспечить себе "значительное место в американской истории". Подобные намерения с громкими переименованиями президент США высказывает не впервые: CNN обращает внимание, что ранее он добавить свое имя к названию Американского института мира, а затем — к названию знаменитого Кеннеди-центра в Вашингтоне. Однако все эти идеи Трампа сталкиваются с критикой и возмущением как среди общества, так и среди политических кругов в США.

