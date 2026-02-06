Гроші в обмін на назву: Трамп зажадав, аби великі аеропорт та вокзал у США перейменували на його честь

Президент США Дональд Трамп захотів у формі ультиматуму перейменувати один із ключових транспортних об’єктів у Нью-Йорку — вокзал Penn Station та міжнародний аеропорт Dulles International Airport у Вашингтоні на свою честь.

У січні політик звернувся до лідера меншості в Сенаті США Чака Шумера з пропозицією, яка стосувалася відновлення великого фінансування проєкту Gateway, загальна вартість якого перевищує 16 мільярдів доларів. Про це пише видання CNN.

Президент запропонував відновлення цього проєкту, проте зажадав в обмін заручитися згодою Шумера на те, що вищезгадані об'єкти отримають назви на його честь. Про це ЗМІ розповіли двоє людей, знайомих з пропозицією Дональда Трампа.

Уже тривалий час політик утримував фінансування проєкту Gateway, який передбачав з'єднання Нью-Йорка і Нью-Джерсі через новий залізничний тунель під річкою Гудзон. Зараз обидва штати подають до суду на Трампа і його адміністрацію через це, оскільки вважають подібні дії незаконними.

Відео дня

Видання пише, що ця пропозиція стала новим втіленням зусиль Трампа, спрямованих на те, щоб забезпечити собі "значне місце в американській історії". Подібні наміри з гучними перейменуваннями президент США висловлює не вперше: CNN звертає увагу, що раніше він додати своє ім'я до назви Американського інституту миру, а потім — до назви знаменитого Кеннеді-центру у Вашингтоні. Однак усі ці ідеї Трампа зіштовхуються з критикою та обуренням як серед суспільства, так і серед політичних кіл у США.

Нагадаємо, 5 лютого Дональд Трамп оголосив, що врятував Україну та Росію від початку ядерної війни.

Також Трамп 5 лютого заявив про те, що війна в Україні наближається до завершення.