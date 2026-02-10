В Италии грабители взорвали инкассаторский фургон с деньгами прямо посреди дороги (видео)

На юге Италии вооруженная группа преступников взорвала бронированный инкассаторский фургон на государственной трассе, соединяющей Бриндизи и Лечче. Добраться до денег злоумышленникам не удалось.

Инцидент произошел утром 9 февраля и на время превратил автомагистраль в зону боевых действий, пишет The SUN.

Чтобы остановить инкассаторский автомобиль, нападавшие перекрыли проезжую часть грузовиком и фургоном, после чего подожгли их. Свидетели описывали увиденное как стену огня, полностью заблокировавшую движение на трассе. Автомобилисты оказались в ловушке, не имея возможности развернуться или быстро покинуть место происшествия.

На видео, снятом водителями, видно по меньшей мере шесть вооруженных мужчин в белых и черных комбинезонах. Они передвигались между автомобилями с автоматами и ружьями в руках, тогда как другие водители наблюдали за событиями в состоянии шока.

Відео дня

После блокирования дороги преступники взорвали взрывное устройство, заложенное возле бронированного фургона. Взрыв подбросил автомобиль в воздух, пламя и обломки разлетелись по трассе, а над дорогой поднялся густой черный дым.

По информации журналистов, преступники не смогли добраться до денег из-за срабатывания защитной системы фургона.

На место быстро прибыли патрули карабинеров, после чего началась перестрелка. Нападавшие, вооруженные автоматами Калашникова и дробовиками, открыли огонь по правоохранителям и использовали автомобили в качестве укрытия. Один полицейский автомобиль получил три попадания пуль, еще одну машину без опознавательных знаков протаранили во время преследования.

Несмотря на уровень насилия и большое количество гражданских на дороге, раненых или погибших среди полицейских, охранников или водителей не зафиксировали. Часть других автомобилистов, которые оказались в эпицентре событий, преступники, по сообщениям медиа, также ограбили во время бегства.

Отступая, нападавшие угоняли машины у водителей, чтобы прорвать полицейские блокпосты. На асфальте они рассыпали металлические шипы, повреждая шины преследователей. Полиция задержала двух подозреваемых, которые пытались скрыться пешком, еще двое — остаются на свободе.

Напомним, элитные авто на $1,5 миллиона похитили прямо из автосалона.

Фокус также писал о том, что диверсанты повредили железную дорогу Италии в первый день зимней Олимпиады.