В Італії грабіжники підірвали інкасаторський фургон з грошима прямо посеред дороги (відео)

На півдні Італії озброєна група злочинців підірвала броньований інкасаторський фургон на державній трасі, яка сполучає Бріндізі та Лечче. Дістатись грошей зловмисникам не вдалось.

Інцидент стався вранці 9 лютого та на певний час перетворив автомагістраль на зону бойових дій, пише The SUN.

Щоб зупинити інкасаторський автомобіль, нападники перекрили проїжджу частину вантажівкою та фургоном, після чого підпалили їх. Свідки описували побачене як стіну вогню, що повністю заблокувала рух на трасі. Автомобілісти опинилися в пастці, не маючи можливості розвернутися або швидко покинути місце події.

На відео, знятому водіями, видно щонайменше шістьох озброєних чоловіків у білих та чорних комбінезонах. Вони пересувалися між автомобілями з автоматами та рушницями в руках, тоді як інші водії спостерігали за подіями в стані шоку.

Відео дня

Після блокування дороги злочинці підірвали вибуховий пристрій, закладений біля броньованого фургона. Вибух підкинув автомобіль у повітря, полум’я та уламки розлетілися по трасі, а над дорогою здійнявся густий чорний дим.

За інформацією журналістів, злочинці не змогли дістатися до грошей через спрацювання захисної системи фургона.

На місце швидко прибули патрулі карабінерів, після чого почалася перестрілка. Нападники, озброєні автоматами Калашникова та дробовиками, відкрили вогонь по правоохоронцях і використовували автомобілі як укриття. Один поліцейський автомобіль отримав три влучання куль, ще одну машину без розпізнавальних знаків протаранили під час переслідування.

Попри рівень насильства та велику кількість цивільних на дорозі, поранених або загиблих серед поліцейських, охоронців чи водіїв не зафіксували. Частину інших автомобілістів, які опинилися в епіцентрі подій, злочинці, за повідомленнями медіа, також пограбували під час втечі.

Відступаючи, нападники викрадали машини у водіїв, щоб прорвати поліцейські блокпости. На асфальті вони розсипали металеві шипи, пошкоджуючи шини переслідувачів. Поліція затримала двох підозрюваних, які намагалися втекти пішки, ще двоє — залишаються на волі.

Нагадаємо, елітні авто на $1,5 мільйона викрали просто з автосалону.

Фокус також писав про те, що диверсанти пошкодили залізницю Італії в перший день зимової Олімпіади.