Зухвалий злочин: елітні авто на $1,5 мільйона викрали просто з автосалону (відео)

Гучне пограбування мало місце у Канаді. Зловмисники за лічені хвилини викрали одразу вісім дорогих автомобілів просто з шоуруму автосалону.

Резонансний злочин мав місце у передмісті Торонто в канадській провінції Онтаріо. Про це повідомляє сайт Carscoops.

Вісім викрадачів змогли проникнути на територію автосалону, де зберігалися елітні машини (компанія продає їх, а також здає у лізинг). Буквально за кілька хвилин вони змогли завести та викрасти одразу 8 недешевих автомобілів.

Серед викрадених авто — суперкар Ferrari, Porsche 911 Carrera та GT3, два BMW M4 та три Mercedes-Benz, серед яких — два представницьких седани S580. Загальна вартість машин склала 2 мільйони канадських доларів ($1,5 млн).

Виявилося, що автосалон був обладнаний камерами відеоспостереження, проте не мав сигналізації. Усі машини не мали номерів, що ускладнювало їх пошук.

Утім, поліція за гарячими слідами змогла знайти Ferrari, обидва Porsche 911, а також один BMW M4 і Mercedes. Було затримано двох підозрюваних: їх звинуватили у викраденні зі зломом, проте невдовзі випустили під заставу. Інших зловмисників та автомобілі ще шукають.

Раніше Фокус розповідав, що знаменитий Ferrari 60-х пішов із молотка за $38,5 мільйона.

Також ми писали про відроджений суперкар Bugatti Veyron.