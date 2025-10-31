Хакери в нестандартний спосіб викрали ексклюзивний Range Rover легенди баскетболу (відео)

Шакіл О'Ніл не дочекався свого кастомного Range Rover за $180 000. Люксовий позашляховик викрали під час його доставки зірковому баскетболісту.

Викрадення авто Шакіла О'Ніла відбулося у незвичний спосіб — із залученням хакерів. Про це йдеться в сюжеті телеканалу CBS.

Шакіл О'Ніл, який є поціновувачем ексклюзивних авто і має чимало цікавих машин, придбав собі дорогий Range Rover та замовив нетипове його доопрацювання. Річ у тім, що для колишнього баскетболіста ростом 2,16 м великий позашляховик виявився затісним.

Ательє Effortless Motors зі штату Джорджія виконало тюнінг Range Rover. Передні сидіння авто посунули назад, аби Шак зміг поміститися за кермом. Разом із доопрацюванням авто обійшлося спортсмену в 180 000 доларів.

Шакіл О'Ніл замовив доставку до стадіону в штаті Луїзіана, оскільки вирішив відвідати місцевий футбольний матч. Утім, у встановлений час авто він не отримав.

Для Шакіла О'Ніла Range Rover доопрацювали Фото: скриншот / YouTube

У транспортній компанії First Line Trucking LLC заявили, що в останній момент адресу доставки змінили на місто Атланта у Джорджії. Range Rover транспортували туди та залишили, після чого він зник.

Виявилося, що викрадачі залучили хакерів, аби ті зламали мессенджер Шакіла О'Ніла і від його імені змінили адресу доставки. Потім зловмисники забрали авто.

Наразі справу розслідує поліція. Шериф Стейсі Джеррард зазначив, що вже є певні зачіпки у справі. Тим часом Шакіл О'Ніл та Effortless Motors пропонують винагороду в $10 000 за інформацію про ексклюзивний позашляховик Range Rover.

До речі, нещодавно Шакіл О'Ніл отримав ще одне кастомізоване авто – особливий 670-сильний Chevrolet Corvette.

Також Фокус повідомляв, що на аукціон виставили Range Rover королеви Єлизавети ІІ.