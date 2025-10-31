Хакеры нестандартным способом угнали эксклюзивный Range Rover легенды баскетбола (видео)

Шакил О'Нил не дождался своего кастомного Range Rover за $180 000. Люксовый внедорожник похитили во время его доставки звездному баскетболисту.

Угон авто Шакила О'Нила произошло необычным способом — с привлечением хакеров. Об этом говорится в сюжете телеканала CBS.

Шакил О'Нил, который является ценителем эксклюзивных авто и имеет немало интересных машин, приобрел себе дорогой Range Rover и заказал нетипичную его доработку. Дело в том, что для бывшего баскетболиста ростом 2,16 м большой внедорожник оказался тесноват.

Важно

Ателье Effortless Motors из штата Джорджия выполнило тюнинг Range Rover. Передние сиденья авто подвинули назад, чтобы Шак смог поместиться за рулем. Вместе с доработкой авто обошлось спортсмену в 180 000 долларов.

Шакил О'Нил заказал доставку до стадиона в штате Луизиана, поскольку решил посетить местный футбольный матч. Впрочем, в установленное время авто он не получил.

Для Шакила О'Нила Range Rover доработали Фото: скриншот / YouTube

В транспортной компании First Line Trucking LLC заявили, что в последний момент адрес доставки изменили на город Атланта в Джорджии. Range Rover транспортировали туда и оставили, после чего он исчез.

Оказалось, что похитители привлекли хакеров, чтобы те взломали мессенджер Шакила О'Нила и от его имени изменили адрес доставки. Затем злоумышленники забрали авто.

Сейчас дело расследует полиция. Шериф Стейси Джеррард отметил, что уже есть определенные зацепки в деле. Тем временем Шакил О'Нил и Effortless Motors предлагают вознаграждение в $10 000 за информацию об эксклюзивном внедорожнике Range Rover.

Кстати, недавно Шакил О'Нил получил еще одно кастомизированное авто — особый 670-сильный Chevrolet Corvette.

