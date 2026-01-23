Дерзкое преступление: элитные авто на $1,5 миллиона похитили прямо из автосалона (видео)

Громкое ограбление имело место в Канаде. Злоумышленники за считанные минуты похитили сразу восемь дорогих автомобилей прямо из шоурума автосалона.

Резонансное преступление имело место в пригороде Торонто в канадской провинции Онтарио. Об этом сообщает сайт Carscoops.

Восемь угонщиков смогли проникнуть на территорию автосалона, где хранились элитные машины (компания продает их, а также сдает в лизинг). Буквально за несколько минут они смогли завести и угнать сразу 8 недешевых автомобилей.

Среди похищенных авто — суперкар Ferrari, Porsche 911 Carrera и GT3, два BMW M4 и три Mercedes-Benz, среди которых — два представительских седана S580. Общая стоимость машин составила 2 миллиона канадских долларов ($1,5 млн).

Важно

Хакеры нестандартным способом угнали эксклюзивный Range Rover легенды баскетбола (видео)

Оказалось, что автосалон был оборудован камерами видеонаблюдения, однако не имел сигнализации. Все машины не имели номеров, что затрудняло их поиск.

Відео дня

Впрочем, полиция по горячим следам смогла найти Ferrari, оба Porsche 911, а также один BMW M4 и Mercedes. Были задержаны двое подозреваемых: их обвинили в угоне со взломом, однако вскоре выпустили под залог. Других злоумышленников и автомобили еще ищут.

Ранее Фокус рассказывал, что знаменитый Ferrari 60-х ушел с молотка за $38,5 миллиона.

Также мы писали о возрожденном суперкаре Bugatti Veyron.