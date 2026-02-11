В Украине ожидается "плюсовая" температура: какой будет погода в течение недели, — синоптик

В Украине в течение недели постепенно будет становиться теплее после суровых морозов. В частности, снег и гололедица постепенно будут отступать, а на большинстве территории установятся "плюсовые" температуры. Лишь в конце второй декады февраля в отдельных регионах ожидается возвращение холодного воздуха.

Как рассказал украинский синоптик Игорь Кибальчич в комментарии изданию "Телеграф", в ближайшие дни в Украине ожидается постепенное потепление после периода аномально сильных морозов. В то же время изменение температурного фона будет сопровождаться осадками, порывистым ветром и неустойчивыми погодными условиями.

Какой будет погода в Украине до конца недели

По словам синоптика, начиная с 11 февраля, активизация циклонической деятельности и прохождение атмосферных фронтов обусловят поступление более теплого воздуха, прежде всего в западные и южные регионы страны. Именно там температура воздуха местами может перейти в плюсовые значения.

В то же время на Левобережье же ночь еще будет холодной, местами до -20...-26 градусов, однако теплый воздух постепенно охватит большинство регионов, делая погоду изменчивой и неустойчивой.

В течение второй декады февраля ожидаются снег, мокрый снег с переходом в дождь и морось, а на дорогах возможно образование гололеда. Местами туманы и сильный южный ветер до 15-17 м/с будут добавлять сложности погодным условиям. Повышение температуры будет способствовать активному таянию снежного покрова, который во многих областях может исчезнуть уже через несколько дней, кроме севера, востока и Карпат.

Температура воздуха в Европе 14 февраля Фото: Телеграф

По прогнозу Игоря Кибальчича, следующие 10 дней в Украине будут характеризоваться переменчивой погодой, значительным количеством осадков по всей территории страны, резким потеплением и порывистым ветром. В то же время уже после 16 февраля ожидается новое похолодание, однако оно будет менее интенсивным, чем предыдущие волны морозов.

Что касается температурных показателей, то 11 февраля в северных и восточных областях сохранится сухая и морозная погода: ночью -20...-26 градусов, днем -5...-10 градусов. На остальной территории ночная температура повысится до -5...-12 градусов, дневная — до -4...+1 градуса, а на Закарпатье и крайнем юге возможны значения 0...+5 градусов.

С 12 по 15 февраля по всей стране ожидается потепление: ночью -4...+2 градуса (на востоке — -5...-14 градусов), днем воздух прогреется до 0...+5 градусов, а на юге — до +6...+11 градусов. Такой режим продержится примерно до 16 февраля, после чего в Украину вернется холод: ночью -5...-15 градусов, днем — -2...-8 градусов.

Когда появился первый в мире прогноз погоды

Стоит заметить, что 11 февраля исполняется 148 годовщина первого еженедельного прогноза погоды, который стал важной вехой в истории метеорологии и публичного информирования о погодных условиях. Именно с этого момента прогнозы погоды начали постепенно превращаться в системный инструмент, доступный не только специалистам, но и широкой общественности.

Об исторических упоминаниях, связанных с появлением первых регулярных прогнозов, говорится на сайте лондонской библиотеки исторических изображений и винтажных иллюстраций "Look and Learn History Picture Archive".

Согласно архивным материалам, 11 февраля 1878 года Метеорологическое управление Великобритании опубликовало первый еженедельный отчет о погоде, который стал предшественником современных метеорологических обзоров. Хотя сама служба была основана еще в 1854 году, сначала она функционировала как специализированный орган для нужд мореплавания. Лишь в 1870-х годах прогнозы погоды начали регулярно передаваться газетам и становиться доступными для широкой аудитории.

Публикация первого еженедельный отчета о погоде, 1878 год Фото: Из открытых источников

За более чем полтора века деятельности Метеорологическое управление превратилось в одно из ключевых учреждений в сфере климатических и погодных исследований. В год своего 150-летия служба открыла новые офисы вблизи аэропорта Эксетера в графстве Девон. В публикации за 2011 год отмечалось, что она ежедневно готовит прогноз судоходства для трансляции на BBC Radio 4, отвечает за выпуск официальных предупреждений об опасных погодных явлениях через Национальную службу предупреждений, а также обеспечивает метеоданными прогнозы погоды для BBC и ITV.

В то же время в истории метеорологии ведутся дискуссии относительно того, когда именно появился первый прогноз погоды в прессе. Многие исследователи считают, что первый газетный прогноз был опубликован раньше — 1 августа 1861 года на страницах лондонской газеты The Times. Его автором стал вице-адмирал и основатель Метеорологического бюро Роберт Фицрой.

В материале издания The Times за 2024 год говорится, что толчком к появлению публичных прогнозов стала морская трагедия октября 1859 года, когда во время мощного шторма потерпел катастрофу паровой клипер "Королевская хартия", следовавший из Мельбурна в Ливерпуль. Судно разбилось о скалы вблизи острова Англси, в результате чего погибли более 400 человек.

Первый публичный прогноз погоды был напечатан в газете The Times, 1 августа 1861 года. Фото: The Times

Именно эта катастрофа заставила основателя Метеорологического бюро Роберта Фицроя осознать потребность в системном предупреждении об опасных погодных явлениях. Используя телеграф, метеорологи начали передавать ему данные об атмосферном давлении, температуре и осадках, которые он обобщал в Лондоне. Итогом этой работы стала публикация первого публичного прогноза погоды в газете The Times 1 августа 1861 года.

Напомним, что, по прогнозу синоптика Наталки Диденко, в Украину направляются теплые и влажные циклоны, которые могут принести дожди с мокрым снегом и сильный ветер. Однако начиная с 16 февраля ожидается новое похолодание.

Также Фокус писал, что за январь 2026 года более 1,6 тысяч украинцев пострадали от переохлаждения и обморожения, и почти 1,5 тысячи из них были госпитализированы.