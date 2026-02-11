В Україні очікується "плюсова" температура: якою буде погода протягом тижня, — синоптик

В Україні протягом тижня поступово ставатиме тепліше після суворих морозів. Зокрема, сніг і ожеледиця поступово відступатимуть, а на більшості території встановляться "плюсові" температури. Лише наприкінці другої декади лютого в окремих регіонах очікується повернення холодного повітря.

Як розповів український синоптик Ігор Кібальчич у коментарі виданню "Телеграф", найближчими днями в Україні очікується поступове потепління після періоду аномально сильних морозів. Водночас зміна температурного фону супроводжуватиметься опадами, поривчастим вітром і нестійкими погодними умовами.

Якою буде погода в Україні до кінця тижня

За словами синоптика, починаючи з 11 лютого, активізація циклонічної діяльності та проходження атмосферних фронтів зумовлять надходження теплішого повітря, насамперед у західні та південні регіони країни. Саме там температура повітря місцями може перейти у плюсові значення.

Водночас на Лівобережжі ж ніч ще буде холодною, місцями до -20…-26 градусів, проте тепле повітря поступово охопить більшість регіонів, роблячи погоду мінливою та нестійкою.

Протягом другої декади лютого очікуються сніг, мокрий сніг із переходом у дощ і мряку, а на дорогах можливе утворення ожеледиці. Місцями тумани й сильний південний вітер до 15–17 м/с додаватимуть складності погодним умовам. Підвищення температури сприятиме активному таненню снігового покриву, який у багатьох областях може зникнути вже за кілька днів, крім півночі, сходу та Карпат.

Температура повітря в Європі 14 лютого Фото: Телеграф

За прогнозом Ігоря Кібальчича, наступні 10 днів в Україні характеризуватимуться мінливою погодою, значною кількістю опадів по всій території країни, різким потеплінням та поривчастим вітром. Водночас уже після 16 лютого очікується нове похолодання, однак воно буде менш інтенсивним, ніж попередні хвилі морозів.

Щодо температурних показників, то 11 лютого у північних та східних областях збережеться суха й морозна погода: вночі -20…-26 градусів, удень -5…-10 градусів. На решті території нічна температура підвищиться до -5…-12 градусів, денна — до -4…+1 градуса, а на Закарпатті та крайньому півдні можливі значення 0…+5 градусів.

З 12 по 15 лютого по всій країні очікується потепління: вночі -4…+2 градуси (на сході — -5…-14 градусів), вдень повітря прогріється до 0…+5 градусів, а на півдні — до +6…+11 градусів. Такий режим протримається приблизно до 16 лютого, після чого в Україну повернеться холод: вночі -5…-15 градусів, вдень — -2…-8 градусів.

Коли з'явився перший у світі прогноз погоди

Варто зауважити, що 11 лютого виповнюється 148 річниця першого щотижневого прогнозу погоди, який став важливою віхою в історії метеорології та публічного інформування про погодні умови. Саме з цього моменту прогнози погоди почали поступово перетворюватися на системний інструмент, доступний не лише фахівцям, а й широкому загалу.

Про історичні згадки, пов’язані з появою перших регулярних прогнозів, йдеться на сайті лондонської бібліотеки історичних зображень і вінтажних ілюстрацій "Look and Learn History Picture Archive".

Згідно з архівними матеріалами, 11 лютого 1878 року Метеорологічне управління Великої Британії опублікувало перший щотижневий звіт про погоду, який став попередником сучасних метеорологічних оглядів. Хоча сама служба була заснована ще у 1854 році, спочатку вона функціонувала як спеціалізований орган для потреб мореплавства. Лише в 1870-х роках прогнози погоди почали регулярно передаватися газетам і ставати доступними для широкої аудиторії.

Публікація першого щотижневий звіту про погоду, 1878 рік Фото: З відкритих джерел

За понад півтора століття діяльності Метеорологічне управління перетворилося на одну з ключових установ у сфері кліматичних і погодних досліджень. У рік свого 150-річчя служба відкрила нові офіси поблизу аеропорту Ексетера в графстві Девон. У публіції за 2011 рік зазначалося, що вона щоденно готує прогноз судноплавства для трансляції на BBC Radio 4, відповідає за випуск офіційних попереджень про небезпечні погодні явища через Національну службу попереджень, а також забезпечує метеоданими прогнози погоди для BBC та ITV.

Водночас в історії метеорології точаться дискусії щодо того, коли саме з’явився перший прогноз погоди в пресі. Чимало дослідників вважають, що перший газетний прогноз був опублікований раніше — 1 серпня 1861 року на сторінках лондонської газети The Times. Його автором став віце-адмірал та засновник Метеорологічного бюро Роберт Фіцрой.

У матеріалі видання The Times за 2024 рік йдеться, що поштовхом до появи публічних прогнозів стала морська трагедія жовтня 1859 року, коли під час потужного шторму зазнав катастрофи паровий кліпер "Королівська хартія", що прямував з Мельбурна до Ліверпуля. Судно розбилося об скелі поблизу острова Англсі, внаслідок чого загинули понад 400 осіб.

Перший публічний прогноз погоди був надрукований у газеті The Times, 1 серпня 1861 року. Фото: The Times

Саме ця катастрофа змусила засновника Метеорологічного бюро Роберта Фіцроя усвідомити потребу в системному попередженні про небезпечні погодні явища. Використовуючи телеграф, метеорологи почали передавати йому дані про атмосферний тиск, температуру та опади, які він узагальнював у Лондоні. Підсумком цієї роботи стала публікація першого публічного прогнозу погоди в газеті The Times 1 серпня 1861 року.

