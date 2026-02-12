В Швейцарии проведут референдум: планируют ограничить население до 10 миллионов

В Швейцарии летом пройдет референдум, на котором будет рассмотрено предложение ультраправой Швейцарской народной партии, которая предлагает ограничить количество населения страны до 10 миллионов.

Сейчас население страны составляет 9,1 миллионов человек. Об этом говорится в материале The Guardian.

В то же время обе палаты парламента, бизнес-сообщество и финансовые службы Швейцарии выступают против этой инициативы.

Как планируют ограничивать количество населения

Отмечается, что если референдум будет поддержан населением Швейцарии, то правительство и парламент страны должны будут отказать во въезде новым приезжим после того, как население страны превысит 9,5 миллиона человек. В частности, запретят въезд для искателей убежища и семей иностранных резидентов.

Зато, если после этого население достигнет 10 миллионов, то будут введены дополнительные ограничения, суть которых не раскрывается. Если же и эти меры не помогут, то правительство обяжут выйти из соглашения о свободном передвижении, которое заключено с Евросоюзом.

За последние 10 лет население Швейцарии растет в 5 раз быстрее, чем в соседних странах. Это объясняют успешной экономической ситуацией в Швейцарии, благодаря чему в страну едут как низкоквалифицированные рабочие, так и высокооплачиваемые корпоративные экспаты.

Сейчас около 27% жителей Швейцарии не являются гражданами страны.

В то же время Швейцарская народная партия объясняет свою инициативу тем, что из-за роста населения растет стоимость арендной платы и перегрузки инфраструктуры и услуг до предела. Эта партия стабильно выигрывает выборы, начиная с 1999 года.

В 2016 году они предложили проводить автоматическую депортацию иммигрантов, признанных виновными даже в незначительных правонарушениях, а в 2020 году предлагали прекратить договор о свободном передвижении с ЕС.

Опрос, проведенный в декабре, показал широкую поддержку 48% избирателей инициативы "Нет 10-миллионной Швейцарии".

Ранее гражданина Украины, который получил временную защиту в Швейцарии, обязали вернуть государству 67 336 франков, то есть 72,5 тысячи евро или 3,6 млн грн. Эти средства украинец получил в качестве социальной помощи.

Напомним, с 1 ноября 2025 года Швейцария ввела ограничения на автоматическое предоставление статуса защиты S для украинцев, прибывающих в страну из Волынской, Ровенской, Львовской, Тернопольской, Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой областей. Сейчас в Швейцарии проживает 66 тысяч украинцев, которые получили временную защиту, которая будет действовать до марта 2027 года.