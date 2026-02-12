У Швейцарії проведуть референдум: планують обмежити населення до 10 мільйонів

У Швейцарії влітку пройде референдум, на якому буде розглянута пропозиція ультраправої Швейцарської народної партії, яка пропонує обмежити кількість населення країни до 10 мільйонів.

Наразі населення країни складає 9,1 мільйонів. Про це йдеться у матеріалі The Guardian.

Водночас обидві палати парламенту, бізнес-спільнота та фінансові служби Швейцарії виступають проти цієї ініціативи.

Як планують обмежувати кількість населення

Зазначається, що якщо референдум буде підтримано населенням Швейцарії, то уряд та парламент країни повинні будуть відмовити у в'їзді новим приїжджим після того, як населення країни перевищить 9,5 мільйона осіб. Зокрема, заборонять в'їзд для шукачів притулку та сімей іноземних резидентів.

Натомість, якщо після цього населення досягне 10 мільйонів, то будуть запроваджені додаткові обмеження, суть яких не розкривається. Якщо ж і ці заходи не допоможуть, то уряд зобов'яжуть вийти з угоди про вільне пересування, яка укладена з Євросоюзом.

За останні 10 років населення Швейцарії росте в 5 разів швидше, ніж в сусідніх країнах. Це пояснюють успішною економічною ситуацією в Швейцарії, завдяки чому до країни їдуть як низькокваліфіковані робітники, так і високооплачувані корпоративні експати.

Наразі близько 27% мешканців Швейцарії не мають громадянами країни.

Водночас Швейцарська народна партія пояснює свою ініціативу тим, що через зростання населення зростає вартість орендної плати та перевантаження інфраструктури та послуг до межі. Ця партія стабільно виграє вибори, починаючи з 1999 року.

У 2016 році вони запропонували проводити автоматичну депортацію іммігрантів, визнаних винними навіть у незначних правопорушеннях, а в 2020 році пропонували припинити договір про вільне пересування з ЄС.

Опитування, проведене в грудні, показало широку підтримку 48% виборців ініціативи "Ні 10-мільйонній Швейцарії".

Раніше громадянина України, який отримав тимчасовий захист у Швейцарії, зобов'язали повернути державі 67 336 франків, тобто 72,5 тисячі євро або ж 3,6 млн грн. Ці кошти українець отримав як соціальну допомогу.

Нагадаємо, з 1 листопада 2025 року Швейцарія запровадила обмеження на автоматичне надання статусу захисту S для українців, які прибувають до країни із Волинської, Рівненської, Львівської, Тернопільської, Закарпатської, Івано-Франківської та Чернівецької областей. Наразі в Швейцарії мешкає 66 тисяч українців, які отримали тимчасовий захист, який діятиме до березня 2027 року.