Пассажиров пришлось откапывать: лавина снесла поезд в Швейцарии (фото)

Лавины на горнолыжных курортах в Альпах уже убили более 20 туристов. А теперь из-за схода снега сошел с рельсов целый поезд.

Инцидент произошел в Швейцарии. После того, как поезд сошел с рельсов, на место происшествия были направлены машины скорой помощи, вертолет и восемь горноспасателей. В поезде было 29 пассажиров — травмы получили пять человек, пишет Sky News.

Пассажиров пришлось откапывать из-под снега Фото: Соцсети

Сообщается, что авария на железной дороге произошла утром 16 февраля, с рельсов сошел поезд компании BLS AG, следовавший из Геппенштайна в Хохтенн. Лавина накрыла поезд, когда он выезжал из туннеля.

По данным полиции, причиной аварии могла стать лавина.

В операции приняли участие пожарные расчеты, две машины скорой помощи, вертолет и восемь горноспасателей, а также два пожарно-спасательных поезда.

Відео дня

Как сообщила железнодорожная компания, движение поездов по-прежнему приостановлено.

Фото: Соцсети

Лавина накрыла поезд, когда он выезжал из туннеля Фото: Соцсети

Всего неделю назад власти предупредили о высоком риске схода лавин в кантоне на фоне обильных снегопадов в Альпах.

Швейцарский федеральный институт исследований лесов, снега и ландшафтов (WSL) 11 февраля повысил уровень угрозы до четвертого, второго по величине в своей шкале.

Ассоциация снежных магнатов (WSL) предупредила, что на старый, слабый слой снега выпадает новый, что повышает вероятность схода лавин во многих районах.

Предупреждение оставалось в силе на значительной части территории страны по состоянию на 16 февраля.

Напомним, ранее Фокус писал, что в Альпах участились случаи схода лавин. Ученые связывают это с глобальным потеплением.

При этом зимняя Олимпиада 2026 в Италии едва не оказалась под угрозой срыва из-за того, что снега для зимних видом спорта в итальянских Альпах оказалось недостаточно.